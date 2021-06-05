Казахстан увеличит количество авиарейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью

Как сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, количество регулярных рейсов в Турцию с седьмого июня увеличится - казахстанцы смогут летать в Анталью 8 раз в неделю. Ранее Турция упростила правила въезда в страну для казахстанцев.
Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам Алматы - Наманган, Актау - Нукус, Актобе - Нукус, Актобе - Самарканд с частотой по два рейса в неделю.
Регулярные рейсы в Беларусь по маршруту Алматы - Минск будут производиться два раза в неделю с каждой стороны.
Эти решения приняты Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
Ожидается, что полеты по вышеуказанным маршрутам будут выполняться авиакомпаниями Air Astana, SCAT, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии" и "Белавиа". Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с соответствующими властями иностранного государства, подчеркнули в МИИР РК.
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