Казахстан увеличит количество авиарейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - С 7 июня текущего года возрастёт количество регулярных авиарейсов из Казахстана в Турцию, Узбекистан и Беларусь, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, количество регулярных рейсов в Турцию с седьмого июня увеличится - казахстанцы смогут летать в Анталью 8 раз в неделю. Ранее Турция упростила правила въезда в страну для казахстанцев

Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам Алматы - Наманган, Актау - Нукус, Актобе - Нукус, Актобе - Самарканд с частотой по два рейса в неделю.

Регулярные рейсы в Беларусь по маршруту Алматы - Минск будут производиться два раза в неделю с каждой стороны.

Эти решения приняты Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

Ожидается, что полеты по вышеуказанным маршрутам будут выполняться авиакомпаниями Air Astana, SCAT, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии" и "Белавиа". Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с соответствующими властями иностранного государства, подчеркнули в МИИР РК.

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