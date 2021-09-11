Казахстан возобновляет авиасообщение с Саудовской Аравией

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан на заседании 7 сентября 2021 года решила положительно вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С третьей декады октября казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение полетов по маршрутам Алматы - Джидда и Алматы - Медина с частотой по одному рейсу в неделю по каждому из маршрутов", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.

Отмечается, что дальнейшее увеличение рейсов в Саудовскую Аравию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Саудовской Аравии.





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