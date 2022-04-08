Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники

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НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов как среди взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2020 году суициды опередили смерть от дорожно-транспортных происшествий и от болезни сердца, для нас эти показатели цифр очень страшные", - заявил Сахариянов.

По его мнению, для решения этой проблемы следует обратиться к мировому опыту.

К примеру, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения запустила свою всемирную инициативу по предотвращению самоубийств. По данным исследователей, было проведено более 100 расследований самоубийств, которые напрямую связаны с сообщениями СМИ об одном или нескольких самоубийствах. Как подчеркивают эксперты, систематические обзоры этих исследований неизменно приводят к одному и тому же выводу: широкое освещение случаев суицида может привести к последующему дополнительному суицидальному поведению", - подчеркнул общественник.

В свою очередь вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов заявил на брифинге, что очень важно постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида.

К примеру, сегодня будет обсуждаться эффект Вертера. Уже 300 лет проблематика освещения и взятия за пример поведения, в том числе людей, которые кончают жизнь самоубийством, существует. И действительно, мы нуждаемся все вместе в регуляции", - подчеркнул вице-министр.

Он также отметил, что серьезной темой становится создание безопасности общества в социальных сетях.





Здесь также нужна общественная политика, привлечение внимания лидеров мнений, которая очень часто, не зная базовых правил склонения или демонстраций суицидальных проблем, склоняет молодых людей к тому, чтобы эти события повторялись", - заявил Данилов.





По его информации, министерством проводятся работы, в том числе по проблемам суицида. Но внимание к этой проблеме должно быть усилено.





Поэтому запланирована серия дополнительных и экспертных площадок для того, чтобы лучше формировать политики друг друга. Здесь очень важно сказать, что нам действительно нужно образовывать друг друга и постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида", - заявил вице-министр.









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Исполняющая обязанности председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова рассказала на брифинге об увеличении количества суицидов и суицидальных попыток.





«По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с 2015 по 2021 годы отмечается увеличение количества суицидов и суицидальных попыток среди всего населения на 27,6% и 10,1% соответственно", - заявила она.





В сравнении с аналогичным периодом за 2 месяца 2021-2022 годов количество суицидов продолжает увеличиваться, а количество попыток при этом уменьшилось.





В то же время, по ее словам, динамика количества суицидов и суицидальных попыток среди детей и подростков до 18 лет показывает за последние годы тенденцию к снижению, суицидов - на 13,7% и попыток суицидов - на 23,1%.



