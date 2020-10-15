Казахстан запретил ввоз корейской лапши быстрого приготовления

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление о запрещении ввоза и реализации на территории Республики Казахстан лапши быстрого приготовления южнокорейского производства, передает Kazakhstan Today.

Главным государственным санитарным врачом РК Ерланом Киясовым вынесено постановление о запрещении ввоза и реализации на территории Республики Казахстан лапши быстрого приготовления производства Оттоги Рамен Ко, ЛТД, 123-12, Енгсонг-Ри, Анзунг-Ып, Пенгтэк-Си, кенги-До, Южная Корея", - сообщает пресс-служба Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг РК.

В ведомстве отметили, что на упаковке продукции отсутствовала информация о содержании продукте генномодифицированных ингредиентов.

Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке. Данный продукт выявлен в ходе проведения мониторинга. Продукция была закуплена на объектах торговли города Алматы: ИП "Алма" магазин "Майбулак" и "Мила" ИП Калиева А.А. На сегодня проводятся мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации", - рассказали в комитете.

Территориальным подразделениям Комитета даны поручения информировать субъектов предпринимательства, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность за ввозом и реализацией вышеуказанной продукции.

Кроме того, направлены уведомления в уполномоченные органы государств-членов Евразийского экономического союза, для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий для обеспечения надлежащего уровня защиты потребительского рынка Казахстана.

Напомним, специалисты Национального центра экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Алматы обнаружили превышение содержания ГМО в ряде продуктов , взятых на экспертизу.

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