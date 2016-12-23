Казахстанцам напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при использовании пиротехники

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В период с 12 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций представитель Комитета административной полиции МВД РК Марат Отыншин.
"В целях обеспечения общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением в период с 12 декабря 2016 года по 5 января 2017 года сотрудниками подразделений административной полиции, местной полицейской службы и органов гражданской защиты ДЧС проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", направленное на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов, при этом особое внимание будет уделено проверке мест массового скопления людей", - сказал М. Отыншин, передает Kazakhstan Today.
Как отметили участники пресс-конференции, в местах с массовым пребыванием людей, где предполагается проведение новогодних мероприятий, инспекторами государственной противопожарной службы проводятся соответствующие инструктажи по пожарной безопасности для персонала. Принимаются меры для устранения выявленных нарушений. Особая ответственность возложена на администрацию объектов, где будут проходить новогодние мероприятия.
"Большая часть таких возгораний происходит в жилом секторе. Это наиболее нерегулируемая с точки зрения государственного пожарного контроля сфера. По статистике, в Казахстане порядка 68% пожаров происходит в жилых районах, в праздничные новогодние дни эта цифра возрастает до 82-85%", - отметил представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
Также он рассказал, на что необходимо обратить внимание при покупке петард, фейерверков, бенгальских огней. Прежде всего, нужно посмотреть, сертифицирована ли продукция, обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации пиротехники. Нужно смотреть на срок ее хранения и реализации: если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя. Упаковка должна быть целой, не надорванной. При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов. Зрителям следует находиться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Производить запуск изделия с рук запрещено.
"Не рекомендуется использование открытого огня там, где есть наличие горючего вещества. Бенгальский огонь - это тот же открытый огонь. Температура стержня достигает 2 тысяч градусов. И поэтому применять его нужно вдали от сгораемых материалов",- добавил в ходе пресс-конференции СЦК Руслан Иманкулов.
Реализация пиротехнических изделий разрешается на объектах торговли, отвечающих требованиям нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном республиканским законодательством. Как отметил в своем выступлении представитель Комитета административной полиции МВД РК Марат Отыншин, статьями 436 и 483 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность за нарушение установленных требований.
По состоянию на 20 декабря 2016 года всего по республике проведено 2473 рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на автодорогах республиканского значения по проверке автотранспортных средств, на предмет законности перевозки пиротехнических изделий.
В результате указанных мероприятий выявлено 177 нарушений Правил хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза пиротехнических изделий.
Всего из оборота на сегодняшний день изъято 5631 штук несертифицированных пиротехнических веществ и изделий с их применением.
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