На момент землетрясении он находился в городе Хатае

Фото: Instagram/madiyev

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Анкара. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции.





В Турции во время землетрясения пропал Мирус Курмашев, наш друг, международный агент технопарка Astana Hub. Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор", - написал на своей странице в Instagram генеральный директор технопарка Магжан Мадиев.





Он сообщил, что брат и друзья Мируса, казахстанские волонтеры ночью вылетели на поиски.





Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.





Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи.





Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости





МИД Казахстана сообщил , что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.





Разбор завалов на месте происшествия продолжается.





По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики.





Спасатели МЧС Казахстана вчера приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.









По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.









По оперативной информации, уже извлечено тело погибшего из-под завалов. Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков", - отметили в ведомстве.





МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.



