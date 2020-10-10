Казахстанка бросила трехмесячного сына в Турции

Анталья. 9 октября. Kazakhstan Today - Гражданка Казахстана сбежала от мужа в Турции. Своего трехмесячного сына женщина бросила в Анталье с коляской и вещами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает местное издание Akdenizgercek , малыша нашла местная жительница Сельма Мейдан во дворе многоквартирного дома в районе Муратпаша. Она же сообщила о ребенке в службу экстренной помощи 112.

Сотрудники управления по делам детей районного отделения полиции выяснили имя брошенного мальчика, а также имя его матери. Как оказалось, это 31-летняя гражданка Казахстана.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 33-летнего отца мальчика и вызвали его в полицию. Мужчина утверждает, что не знает, почему жена оставила сына. Он подал на супругу в суд. После лечения прокуратура отдала мальчика отцу.

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