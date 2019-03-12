Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники обнаружили у глухонемой гражданки Кыргызстана наркотики, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, 7 марта, около 17 часов, специально обученная служебная собака пограничников отделения "Кордай авто" Кордайского пограничного отряда Регионального управления "Онтустік" дала обозначение на гражданку Кыргызской Республики 1980 года рождения следовавшую из КР в РК в пешем порядке. Как выяснилось позже женщина глухонемая.

"В ходе досмотра вокруг пояса обнаружены 4 полиэтиленовых пакета, обмотанные пищевой пленкой с твердым веществом тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы, данное вещество оказалось наркотическим веществом - смола канабиса, весом более 4 килограммов. Чтобы сбить запах, между полиэтиленовым пакетом и пищевой пленкой засыпан красный перец", - проинформировали в пресс-службе.

Также был установлен и задержан "заказчик", гражданин РК, 1962 года рождения, который предложил гражданке за 20 000 кыргызских сомов (около 100 000 тенге) доставить наркотики до места назначения. При этом он сам сопровождал гражданку КР на расстоянии. Задержанные с вещественным доказательством переданы в РОВД Кордайского района.

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