Казахстанские танкисты финишировали вторыми в индивидуальной гонке

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский танковый экипаж в упорной борьбе с командами из России, Кыргызстана и Узбекистана занял второе место, уступив лишь российским коллегам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, казахстанские танкисты, выступая в своем заезде на танке Т-72Б3 создали гарантированный отрыв от соперников.

26 и 27 августа индивидуальные гонки будут продолжены. В эти дни за выход в полуфинал продолжат борьбу оставшиеся два казахстанских экипажа. В МО РК отметили, что у казахстанской команды есть все шансы улучшить текущие результаты и добиться призовых мест.

Напомним, в этом году казахстанские военнослужащие выступают на танках желтой окраски в танковом биатлоне Армейских международных игр "АрМИ-2020".

В прошлом году Казахстан победил во всех конкурсах Армейских международных игр-2019.

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