Казахстанских детей обследуют на содержание свинца

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - В 4 городах Казахстана запущено пилотное обследование детей на содержание свинца, передает Kazakhstan Today.

Последний раз такое исследования проводилось почти 30 лет назад, сообщает корреспондент " Хабар 24 ".

Свинец считают экотоксикантом номер 1. При этом он может скрываться повсюду: на промышленных производствах, в выхлопных газах, некачественных изделиях ярких цветов и косметике.

У свинца есть оксиды желтого, красного, синего, черного - любых цветов. Поэтому яркие краски очень часто содержат оксиды свинца. К сожалению, нет норматива, который бы ограничивал такие концентрации. И использования, особенно в детском саду, в школе. Мы легко купили в магазинах краски, в которых содержание свинца в 10, в 100 в 1000 раз превышает принятые в Европе, в США, Японии нормы", - говорит эколог Дмитрий Калмыков.

При этом окислы свинца опаснее, чем сам металлический свинец. Действующий в Казахстане регламент ЕВРОЗЭС полностью запрещает использовать краски содержащие свинец. Но ни одного факта правоприменения этой нормы экологи не нашли. А вот краски и изделия его содержащие находят повсюду.

Принято считать, что свинец стал негативным фактором в истории Рима. Лёгкий, ковкий металл широко использовался в доиндустриальную эпоху. Из него делали посуду и водоводы. Для улучшения вкуса и цвета добавляли даже в вино и пищу. Это вызывало эпидемии свинцовой колики и сказалось на снижении интеллекта целых поколений. Что и привело к закату империи, говорится в сюжете.

В организме человека свинец абсолютно чужероден. Нет даже понятия - допустимая его норма. Металл накапливается и оседает в органах, поражает костную ткань, влияет на кроветворную систему и психику. А чтобы вывести его, нужен индивидуальный подбор детоксикации и, порою, десятилетия.

При попадании поражаются прежде всего органы-мишени, это головной мозг, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. Попадая в организм, он поражает в первую очередь нервные клетки. Детский организм с возраста от 1 до 5 лет более подвержен отравлениям, потому что у них несовершенный выделительный аппарат. И считается, что доза, попавшая в организм, в 5-6 раз быстрее усваивается и распределяется в организме, чем у взрослого человека", - сообщила токсиколог Сауле Смагулова.

Сдать анализы и проверить содержание свинца у ребенка сейчас можно бесплатно. Исследование детей в рамках пилотного проекта проводят в четырех городах - Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте.

Наццентр здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ проводит такое исследование. Всего выделена тысяча человек, тысяча детей в возрасте от 4 до 11 лет. В дальнейшем планируется национализировать этот проект и участвовать в таких городах, как Усть-Каменогорск, западный Казахстан. Будем смотреть воздействие свинца, а он у нас содержится практически везде", - сказал директор медицинского центра Алмаз Нарбаев.

Результаты этих исследования помогут сохранить здоровье не только детям, принявшим в нем участие. Но на основании собранных данных специалисты намерены выработать ряд общих рекомендаций и нормативы по использованию свинца в Казахстане. Однако уже сейчас специалисты считают, что нелишним будет размещать детские площадки подальше от дорог или промзон. И более внимательно относиться к составу используемых изделий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства