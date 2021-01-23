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Казахстанских детей обследуют на содержание свинца

22.01.2021 14203
Казахстанских детей обследуют на содержание свинца
Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - В 4 городах Казахстана запущено пилотное обследование детей на содержание свинца, передает Kazakhstan Today.
 
Последний раз такое исследования проводилось почти 30 лет назад, сообщает корреспондент "Хабар 24". 
 
Свинец считают экотоксикантом номер 1. При этом он может скрываться повсюду: на промышленных производствах, в выхлопных газах, некачественных изделиях ярких цветов и косметике.
 

У свинца есть оксиды желтого, красного, синего, черного - любых цветов. Поэтому яркие краски очень часто содержат оксиды свинца. К сожалению, нет норматива, который бы ограничивал такие концентрации. И использования, особенно в детском саду, в школе. Мы легко купили в магазинах краски, в которых содержание свинца в 10, в 100 в 1000 раз превышает принятые в Европе, в США, Японии нормы", - говорит эколог Дмитрий Калмыков. 

 
При этом окислы свинца опаснее, чем сам металлический свинец. Действующий в Казахстане регламент ЕВРОЗЭС полностью запрещает использовать краски содержащие свинец. Но ни одного факта правоприменения этой нормы экологи не нашли. А вот краски и изделия его содержащие находят повсюду. 
 
Принято считать, что свинец стал негативным фактором в истории Рима. Лёгкий, ковкий металл широко использовался в доиндустриальную эпоху. Из него делали посуду и водоводы. Для улучшения вкуса и цвета добавляли даже в вино и пищу. Это вызывало эпидемии свинцовой колики и сказалось на снижении интеллекта целых поколений. Что и привело к закату империи, говорится в сюжете. 
 
В организме человека свинец абсолютно чужероден. Нет даже понятия - допустимая его норма. Металл накапливается и оседает в органах, поражает костную ткань, влияет на кроветворную систему и психику. А чтобы вывести его, нужен индивидуальный подбор детоксикации и, порою, десятилетия. 
 

При попадании поражаются прежде всего органы-мишени, это головной мозг, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. Попадая в организм, он поражает в первую очередь нервные клетки. Детский организм с возраста от 1 до 5 лет более подвержен отравлениям, потому что у них несовершенный выделительный аппарат. И считается, что доза, попавшая в организм, в 5-6 раз быстрее усваивается и распределяется в организме, чем у взрослого человека", - сообщила токсиколог Сауле Смагулова. 

 
Сдать анализы и проверить содержание свинца у ребенка сейчас можно бесплатно. Исследование детей в рамках пилотного проекта проводят в четырех городах - Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте. 
 

Наццентр здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ проводит такое исследование. Всего выделена тысяча человек, тысяча детей в возрасте от 4 до 11 лет. В дальнейшем планируется национализировать этот проект и участвовать в таких городах, как Усть-Каменогорск, западный Казахстан. Будем смотреть воздействие свинца, а он у нас содержится практически везде", - сказал директор медицинского центра Алмаз Нарбаев. 

 
Результаты этих исследования помогут сохранить здоровье не только детям, принявшим в нем участие. Но на основании собранных данных специалисты намерены выработать ряд общих рекомендаций и нормативы по использованию свинца в Казахстане. Однако уже сейчас специалисты считают, что нелишним будет размещать детские площадки подальше от дорог или промзон. И более внимательно относиться к составу используемых изделий.
 

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