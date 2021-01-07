В Алматы, Караганде, Нур-Султане и Шымкенте проверяют уровень содержания свинца в крови детей

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) проводят исследование по содержанию свинца в организме детей, передает Kazakhstan Today.

Исследование проходит в Алматы, Караганде, Нур-Султане и Шымкенте. Анализ собранных данных поможет заложить фундамент большого проекта по формированию крепкой и устойчивой системы контроля и защиты здоровья детей от отравления свинцом. Воздействие свинца можно предотвратить.

Исследование будет проводиться до конца марта 2021 года. Оно направлено на изучение и оценку ситуации, связанной с нарастающим и опасным уровнем загрязнения окружающей среды, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем у детей, в том числе - отравлению свинцом в промышленных регионах Казахстана.

Мы надеемся, что анализ данных поможет нам увидеть хотя бы небольшую часть всей картины эпидситуации по воздействию свинца на организм детей в выбранных регионах. По результатам данного пилотного исследования мы сможем наметить ряд конкретных мероприятий для более глубокого изучения проблемы в рамках планируемого в дальнейшем более масштабного исследования на страновом уровне", - сказал главный специалист отдела мониторинга факторов риска департамента профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ МЗ РК Куаныш Алимбетов.

По информации детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) до 800 миллионов детей в мире страдают от отравления свинцом. Отравление свинцом оказывает тяжелое воздействие на здоровье детей, особенно на развитие детского мозга, что приводит к снижению IQ, дефициту внимания, плохой успеваемости в школе и агрессивному поведению в более позднем возрасте.

Для принятия участия в исследовании следует обратиться в НЦОЗ МЗ РК (+7747 183 03 19 Куаныш Алимбетов) или ЮНИСЕФ (+7702 555 91 10, Анна Стативкина).

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