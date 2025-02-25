Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольныхПрокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
24.02.2025, 19:27 27886
Казахстанским отцам будут засчитывать в трудовой стаж уход за ребенком
Родители равны в своих правах и обязанностях по воспитанию детей
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля Конституционный суд РК признал, что время ухода неработающего родителя за ребенком до трех лет (но не более 12 лет в общей сложности) должно засчитываться в трудовой стаж для получения пенсии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Поводом для рассмотрения дела стало обращение гражданина. Ему судом было отказано в учете времени ухода за ребенком до 1 января 1998 года при начислении пенсии со ссылкой на норму закона, которая учитывает такой стаж только для неработающих матерей. Он посчитал это нарушением принципа равенства прав отцов и матерей, носящим дискриминирующий характер в отношении одного из родителей.
Орган конституционного контроля посчитал, что родители равны в своих правах и обязанностях по воспитанию детей, а государство обязано защищать семью и обеспечить социальные гарантии. Поэтому теперь при расчете трудового стажа для пенсии время ухода за ребенком должно учитываться для неработающего родителя, а не только для матери", - говорится в сообщении.
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24.02.2025, 14:41 36751
Еще в двух районах ВКО изменили рабочий график из-за перехода страны на единый часовой пояс
Теперь рабочий день жителей районов Маркаколь и Улкен Нарын начинается с 8.00 и длится до 17.30
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Усть-Каменогорск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 24 февраля в районах Маркаколь и Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график, сообщили в акимате региона.
Рабочий день жителей двух районов Восточного Казахстана теперь начинается в 08.00 и завершается в 17.30 с перерывом с 12.00 до 13.30. Данная мера принята из-за того, что в регионе рано рассветает и рано темнеет, чтобы жители могли эффективно использовать светлое время суток.
Предварительно решение было обсуждено с местными жителями и получило их поддержку.
Ранее на "собственный часовой пояс" перешли 17 сел Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.
Напомним, первого марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
24.02.2025, 14:23 38021
Какие изменения внесли в реализацию проекта Damubala в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Об изменениях, внесенных с 2025 года в механизм программы Damubala, рассказали в акимате Алматы.
По информации ведомства, теперь договоры с поставщиками будут заключаться на ежегодной основе.
В период с 15 по 21 января 2025 года проводился набор поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов в соответствии с требованиями законов РК "О культуре" и "О физической культуре и спорте". С 22 января по 4 февраля текущего года были рассмотрены имеющиеся и новые заявки поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов согласно правилам размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования", - проинформировали в пресс-службе.
Также согласно договору оферты предполагается ежегодное перезаключение договоров с поставщиками, которое направлено на транспарентное распределение ваучеров, повышение прозрачности процессов и ответственности поставщиков. Ранее договоры оферты не имели срока действия.
С начала 2025 года в Алматы проходит процесс обновления оферты. Тем не менее все поставщики получат оплату фактически оказанных услуг в период с 1 по 21 января 2025 года. Дети, участвующие в программе, продолжат занятия.
Маслихатом Алматы на 2025 год поддержано финансирование творческих кружков и спортивных секций на сумму 15,1 млрд тенге.
По результатам проведенного совместно с общественным советом Алматы мониторинга работы поставщиков услуг все сведения по недобросовестным поставщикам направлены в правоохранительные органы.
Таким образом, в текущем году первым этапом реализации программы стало перезаключение договоров действующих и рассмотрение заявок от новых поставщиков. Каждый поставщик должен подтвердить соответствие требованиям по инфраструктуре в зависимости от вида кружка или секции", - пояснили в ведомстве.
Выдача ваучера осуществляется по мере заключения договора поставщика с законным представителем ребенка до конца 2025 года, после чего следует подключение к системе фиксации фактического посещения занятий. Выдача ваучеров также будет осуществляться в рамках ежемесячного лимита на количество детей, посещающих занятия.
В акимате также напомнили, что в Алматы была инициирована система биометрической идентификации личности (FaceID) для подтверждения фактической посещаемости детьми. Соответственно, важным пунктом заключения договоров с поставщиками на текущий год станет обязательное условие 100-процентного подключения детей к системе FaceID.
Напомним, в прошлом году алматинцы жаловались на действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damubala установить в помещениях Face ID-контроль. Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
Более всего поставщики и родители были обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки. В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность. Районные акиматы Алматы были привлечены к ответственности за незаконное использование персональных данных детей в рамках программы Damubala.
24.02.2025, 10:14 44611
Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы выявила нарушения прав онкобольных лиц, передает корреспондент агентства.
Пресечена практика ненаправления медицинскими организациями лиц с онкологическими заболеваниями для установления инвалидности при наличии у них стойких нарушений функций организма. Онкобольные лишались возможности оформить инвалидность и получить гарантированные социальные пособия", - проинформировали в прокуратуре.
По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены девять руководителей городских поликлиник, восьми пациентам присвоена инвалидность I группы.
23.02.2025, 11:45 89666
Дети вынуждены жить в полуразрушенном здании - Закиева заявила об ужасных условиях в школе-интернате Алматинской области
Принято решение перевести детей в другой интернат
Фото: Depositphotos
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Конаев. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева заявила об ужасных условиях проживания детей в школе-интернате имени Нусупбаева в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
170 детей в возрасте от 6 лет и старше живут в ужасных условиях. Три года назад был начат капитальный ремонт, но подрядчик не завершил работы и был признан недобросовестным. В результате, в дополнении ко всему, дети вынуждены жить в полуразрушенном здании, ночуют в учебном корпусе, питаются в спортзале, при этом нарушаются санитарно-гигиенические нормы. Решение этой проблемы, а также еще двух вопросов, касающихся безопасности детей в области, обсудили на встрече с акимом области Маратом Султангазиевым", - заявила Закиева на своей странице в Сети.
По ее словам, акимат рассматривал разные варианты: завершение ремонта или строительство нового интерната.
Однако, чтобы дети не оставались в таких условиях, вчера было принято решение перевести их в другой интернат, где недавно завершился ремонт и есть свободные места", - добавила уполномоченный по правам ребенка Казахстана.
Ранее Генпрокуратура заявила о проблемах в системе защиты прав детей.
23.02.2025, 09:45 93866
С Днем защитника Отечества!
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с Днем защитника Отечества!
В этот день, вспоминая подвиги героев Великой Отечественной войны, выражаем благодарность ветеранам, участникам боевых действий за защиту Родины, истории и нашего настоящего!
Желаем всем, кто принял военную присягу, здоровья, мужества, стойкости и отваги!
Народу Казахстана желаем мирного неба, благополучия и стабильности!
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
22.02.2025, 14:34 173776
Пострадавшие от паводков фермеры до сих пор не получили компенсации в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
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Актобе. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фермеры Уилского района Актюбинской области, пострадавшие от прошлогодних паводков, до сих пор не получили обещанных властями выплат на восстановление хозяйства, сообщает телеканал КТК.
О нас постоянно забывают. Каждый раз приходится со скандалом напоминать о себе! И до сих пор ходим без выплат", - заявили сельские жители в видеообращении.
Как передает издание, во время прошлогодних паводков в Уилском районе пострадали 53 крестьянских хозяйства. Вода разрушила их скотобазы и дома, где проживали рабочие. Погибло и большое поголовье скота. Ущерб за домашних животных фермерам покрыли, но восстановить разрушенные строения люди никак не могут.
В январе этого года нами был проработан вопрос о предоставлении заявки в Министерство национальной экономики. С этого момента мы ожидаем разработку постановления правительства о выделении средств из республиканского бюджета. Далее, как только нам направят эти средства, мы уже распределим их", - ответил телеканалу заместитель руководителя управления предпринимательства региона Думан Даулетияров.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
21.02.2025, 17:34 212551
Свалка мусора в Алматы: застройщик установит контейнерную площадку для сбора ТБО Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей Бостандыкского района Алматы на свалку мусора на улице Катаева застройщик ТОО "GAB Construction" проведет работы по установке контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Управлением экологии и окружающей среды совместно с управлением санитарно-эпидемиологического контроля, аппаратом акима Бостандыкского района, застройщиком и жителями ЖК "Elif Garden" будут приняты меры по определению места для установки контейнерной площадки для сбора ТБО. После чего застройщиком будут проведены работы по их установке в необходимом количестве. До установки контейнеров подрядной организацией районного акимата будет организован временный вывоз ТБО", - заверили в акимате.
В пресс-службе уточнили, что по указанному адресу управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с аппаратом акима Бостандыкского района, застройщиком ЖК ТОО "GAB Construction" и мусоровывозящей организацией ТОО "АҚ Тәртіп" организовано выездное совещание.
При ознакомлении с территорией ЖК выявлено, что не предусмотрена контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов, из-за чего жители складируют мусор в неположенных местах", - пояснили в акимате.
Напомним, 10 февраля в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители Бостандыкского района с жалобой на стихийную мусорку.
Тогда журналист информационного агентства обратился за комментарием в акимат Алматы.
Позже жители Бостандыкского района вновь обратились в редакцию. По их словам, свалку мусора они убрали сами, не дождавшись участия акимата и коммунальных служб.
Также алматинцы предоставили видеозаписи, на которых видно, как жители соседнего ЖК выбрасывают свои бытовые отходы в неположенном месте. Видеозаписи, отметили они, также были предоставлены в полицию, но не дали никакого результата.
21.02.2025, 12:10 213241
Отсутствие строгих требований в оформлении новых ЖК приводит к хаосу - архитектор о системе дизайн-кодов в РК
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский архитектор, основатель INK Architects, почетный член Королевского института британских архитекторов, академик IAAM и почетный член AIA Нурлан Камитов заявил, что отсутствие строгих требований в оформлении новых жилых комплексов в Казахстане нередко приводит к хаосу даже при наличии общих требований дизайн-кода города, сообщает пресс-служба Ink Architects.
По мнению специалиста, это можно заметить в новых кварталах Алматы.
Как правило, в дизайн-коде указываются детали, как то: реклама, вывески, навигация, освещение и реновация исторических зданий. Но при этом на градсовете не требуют дизайна навигации, освещения, ландшафта и вывесок. В итоге все это застройщики либо владельцы коммерческих помещений обычно оформляют по своему усмотрению. То есть условно можно выполнить все вывески в палитре и в том формате, что регламентируется кодом, но из-за отсутствия микродизайна комплекса это может в целом выглядеть хаотично", - пояснил архитектор.
Нурлан Камитов подчеркнул, что для решения данного вопроса необходим контроль надзорных органов за единым стилем оформления.
Поэтому считаю важным, чтобы градостроительные советы в Казахстане расширили свои полномочия и включили в регламент не только проверку проектов на соответствие базовым нормативам, но также их оценку на соответствие требованиям дизайн-кода (...) Перспектива возможного отклонения проекта создала бы действенную мотивацию для проектировщиков учитывать требования дизайн-кода на ранних этапах разработки", - заявил эксперт.
Также для мотивации владельцев недвижимости и проектных организаций архитектор предложил внедрить систему поощрений и экономических льгот. По его мнению, это могут быть, специальные экономические стимулы за качественное озеленение территорий, внедрение современных графических решений и рекламных носителей, установку инновационных систем освещения. Подобная мотивация могла бы сподвигнуть владельцев бизнеса активно участвовать в улучшении городской среды, считает Нурлан Камитов.
Он также обратил особое внимание на оформление документации дизайн-кодов в Казахстане.
По его словам, в развитых странах мира дизайн-коды оформляются, как правило, в виде тщательно проработанных, всеобъемлющих альбомов, сравнимых по качеству с ведущими профессиональными изданиями. Международный опыт показывает, насколько важно представлять такую информацию в доступном, структурированном и интуитивно понятном формате для ее эффективного применения, отметил Нурлан Камитов.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого гола против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?