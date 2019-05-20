Казахстанским призывникам необходимо явиться на призывные участки по месту жительства

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, призывные и медицинские комиссии продолжают работу по комплектованию молодым пополнением воинских частей и учреждений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
В этой связи призывными комиссиями проводятся профилактические мероприятия с призывниками, подлежащими призыву на воинскую службу с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства. Данные мероприятия ежегодно проводятся местными исполнительными органами совместно с органами внутренних дел, местными органами военного управления по месту работы, жительства, большого скопления людей (рынки, торгово-развлекательные центры и другие) весь период призывной кампании: с марта по июнь и с сентября по декабрь", - отметили в ведомстве.
Министерство обороны РК информирует, что призывникам в возрасте 18-27 лет необходимо в обязательном порядке прибыть в местные органы военного управления по месту воинского учета для прохождения медицинской комиссии для определения степени годности к воинской службе.
Напомним, весной этого года на срочную воинскую службу запланировано призвать свыше 16 тысяч граждан.
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