Казахстанским призывникам необходимо явиться на призывные участки по месту жительства

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане проводится весенняя кампания по призыву граждан на срочную воинскую службу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, призывные и медицинские комиссии продолжают работу по комплектованию молодым пополнением воинских частей и учреждений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

В этой связи призывными комиссиями проводятся профилактические мероприятия с призывниками, подлежащими призыву на воинскую службу с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства. Данные мероприятия ежегодно проводятся местными исполнительными органами совместно с органами внутренних дел, местными органами военного управления по месту работы, жительства, большого скопления людей (рынки, торгово-развлекательные центры и другие) весь период призывной кампании: с марта по июнь и с сентября по декабрь", - отметили в ведомстве.

Министерство обороны РК информирует, что призывникам в возрасте 18-27 лет необходимо в обязательном порядке прибыть в местные органы военного управления по месту воинского учета для прохождения медицинской комиссии для определения степени годности к воинской службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства