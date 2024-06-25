Казахстанский депутат заявила о намерении судиться с Air Astana

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Теплые воздушные массы, надвигающиеся на Казахстан из Ирана, станут причиной аномальной сильной жары на юге республики.





Несмотря на то что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики, сообщили в РГП "Казгидромет".





Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35 - +38 градусов, на юге до очень сильной жары +40 - +46 градусов.



