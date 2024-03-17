Сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в аэропорту Алматы Дополнено
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в Международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.
После стабилизации обстановки аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди. В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены. В связи с тем что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест", - проинформировали в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.
Также подчеркивается, что в работе были задействованы все пассажирские трапы.
Информация о нехватке трапов не соответствует действительности", - заявили в аэропорту.
Кроме того, отмечается, что авиакомпании Air Astana и FlyArystan проводят самостоятельно обработку воздушных судов противообледенительной жидкостью.
Информация о нехватке противообледенительной техники у Международного аэропорта Алматы не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 15.03.2024, 14.10
В авиакомпании Air Astana сообщили, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта.
В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов. Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов", - говорится в сообщении компании.
Список рейсов, отмененных 15 марта:
KC851/852 Aлматы - Астана - Алматы;
KC969/970 Алматы - Шымкент - Алматы;
KC985/986 Алматы - Кызылорда - Алматы.
По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов просим обращаться по месту приобретения. Актуальную информацию о статусе рейса можно посмотреть на сайте или в приложении Air Astana", - добавили в компании.
Об отмене рейсов также сообщили и в авиакомпании FlyArystan.
Отмененные рейсы 15 марта:
КС7121 Алматы - Караганда;
КС7122 Караганда - Алматы;
КС7151 Алматы - Семей;
КС7152 Семей - Алматы.
Пассажирам отменных рейсов доступен полный возврат средств или бесплатное перебронирование. Для этого пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения билета. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание, а также расселение в гостинице в зависимости от времени и причины задержки рейса. Представители авиакомпании находятся в аэропорту и оказывают пассажирам всю необходимую поддержку", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в городе выпало 15 сантиметров снега. Из-за непогоды в нескольких районах Алматы произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщают СМИ. Кроме того, аэропорт Алматы приостановил работу.