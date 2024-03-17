В Алматинской области из-за непогоды произошло массовое отключение электричества

Фото: telegram/Kozachkoff offside

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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы решает вопрос с капитальным ремонтом школы № 190 в Бостандыкском районе, в которой после землетрясения образовались большие трещины на несущих стенах.

Фотографии серьезных повреждений опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.





telegram/Kozachkoff offside telegram/Kozachkoff offside telegram/Kozachkoff offside





В районном акимате рассказали, будет ли сделан капитальный ремонт учебного учреждения. По информации ведомства, 6 марта в школу выезжала комиссия, в которую вошли представители аппарата акима, районного отдела по ЧС, специалисты управления градостроительного контроля и отдела образования Бостандыкского района.





В ходе визуального осмотра выявлены трещины на стенах учебных кабинетов, по которым составлен акт визуального осмотра рабочей группы, сделаны фото-, видеофиксация", - сообщили в акимате на запрос Kazakhstan Today.





После проверки в управления строительства и образования Алматы направили письма для рассмотрения вопроса проведения капитального ремонта школы с сейсмоусилением.





Напомним, ранее в акимате Алматы рассказали , как и за чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания.



