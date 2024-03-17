15.03.2024, 09:10 29846
В Алматинской области из-за непогоды произошло массовое отключение электричества
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Конаев. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий произошло массовое отключение электричества, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все аварийно-восстановительные бригады энергопередающей организации АО "АЖК" работают в усиленном режиме. На данный момент идет устранение аварийных отключений силами АО "АЖК". Подробная информация о прекращении подачи электроэнергии будет предоставлена позже. Ситуация находится под контролем и подлежит дальнейшему наблюдению", - проинформировали в пресс-службе.
Позже стало известно, что электроснабжение было восстановлено в 62 населенных пунктах.
Также вчера из-за непогоды в нескольких районах Алматы произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщают СМИ. Кроме того, аэропорт Алматы приостановил работу.
По данным акимата мегаполиса, в городе выпало 15 сантиметров снега.
По состоянию на 7.00 вывезено 520 кубометров снега, всего за зимний период - 367,8 тысячи кубометрова. После утреннего часа пик вывоз снега будет продолжен", - добавили в пресс-службе.
Полицейские Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности, отмечает Polisia.kz.
Всего за минувшие сутки в городе произошло 22 ДТП. Погибших нет. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Напомним, в феврале в Семее произошел массовый сбой в подаче электроэнергии. Тогда почти во всех районах города отключили свет. Ранее жители Степногорска остались без тепла и электричества.
Стоит отметить, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
новости по теме
17.03.2024, 09:03 831
Тысячи жителей Балхаша остались без воды из-за крупной аварии на водопроводе
Фото: Depositphotos
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Балхаш. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько микрорайонов Балхаша остались без воды из-за повреждения задвижки на магистральном трубопроводе, сообщает акимат города.
Снижено давление подачи воды на магистральном трубопроводе в связи с тем, что там проводится замена запорной арматуры (задвижки). Из-за этого в некоторых домах города отключена подача воды. Организован подвоз вод", - проинформировали в акимате.
Вечером 16 марта жители Балхаша поделились видео с места аварии на трубопроводе. Сообщалось, что в результате происшествия на перекрестке улиц Желтоксан и Агыбай батыра в городе снизили давление воды.
Через два часа акимат оповестил о завершении работ на трубопроводе и о заполнении системы водой.
Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана.
В конце февраля в Экибастузе был объявлен режим ЧС из-за повреждения водопровода. Подача воды производилась на пониженном давлении.
16.03.2024, 19:23 9116
Два человека погибли в результате ДТП в Мангистауской области
Фото: КазАвтоЖол
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Актау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 16 марта, на 733-м километре автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау произошло попутное столкновение легкового и грузового авто, сообщает "КазАвтоЖол".
На момент ДТП погода была ясная, дорожное покрытие сухое и чистое.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и, не справившись с управлением, допустил попутное столкновение с грузовиком Shacman.
В результате ДТП два человека погибли на месте, еще двоих доставили в медучреждение села Мунайшы с различными травмами.
16.03.2024, 14:47 11741
В Семее объявили режим ЧС
Фото: кадр видео
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Семей. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее объявили ЧС природного характера местного масштаба на территории города. Проект решения акима города Нурбола Нурсагатова опубликован на портале "Открытые НПА".
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима города Рамиля Досмаганбетова и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в документе.
Решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Ранее жители Семея пожаловались на ежегодную проблему паводков, превративших город в очередной раз в Венецию.
Напомним, из-за резкого повышения температуры воздуха с одновременным выпадением обильных осадков подтопления возможны в 10 регионах Казахстана. В зоне риска 217 населенных пунктов.
16.03.2024, 10:04 15766
МЧС обратилось к казахстанцам
Фото: freepik.com
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 16 марта, МЧС обратилось к казахстанцам с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Не храните газовые баллоны вблизи отопительных приборов, не сушите белье и другие вещи над печью. По возможности проводите очищение дымоходов", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 16 марта в Астане в частном жилом доме произошел пожар на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Утром 16 марта в Алматы произошел пожар в отдельно стоящей одноэтажной столовой. Общая площадь составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
14.03.2024, 16:50 40731
Паводки в Казахстане: в зоне риска 217 населенных пунктов и 10 регионов
Фото: ortcom.kz
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за резкого повышения температуры воздуха с одновременным выпадением сильных осадков подтопления возможны в 10 регионах Казахстана, сообщил на площадке СЦК и.о. начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарт Аскаров.
По его словам, в зоне риска 217 населенных пунктов.
В настоящее время, по его словам, подтоплены 2 жилых дома в Шымкенте и 28 дачных домов в городе Риддере Восточно-Казахстанской области.
Также зафиксированы подтопления дворовых территорий жилых домов в Шымкенте, областях Абай, Жетісу, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях. На автомобильных дорогах зарегистрировано 10 переливов, из них республиканского значения 1, 9 областного и местного значения, а также зафиксирован 1 размыв автодороги местного значения. Пострадавших нет, во всех населенных пунктах имеется транспортное сообщение", - рассказал спикер.
Он отметил, что подтопления также происходят из-за слабой пропускной способности водоотводных каналов, арыков и отсутствия арычно-дренажной системы в населенных пунктах.
В затопленных районах откачали более 89 тыс. кубометров воды, во временные дамбы уложено более 2140 мешкотар.
Спикер предупредил, что на паводковую обстановку может повлиять состояние гидротехнических сооружений (ГТС).
Последние обследования, проведенные Министерством водных ресурсов и ирригации, показали, что из имеющихся 1502 ГТС 537 требуют ремонта.
При этом потенциальную угрозу населению при возможном прорыве представляют 322 ГТС, из них на 105 требуется проведение ремонта. В зоне подверженности возможного прорыва находится 481 населенный пункт, где проживает более 1,5 млн человек", - сообщил Аскаров.
Он отметил, что в целом паводковая обстановка по стране на сегодняшний день относительно стабильная, в населенных пунктах продолжаются работы по откачке воды и вывозу снега, очистке водоотводных каналов, арыков и водопропускных сооружений, ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
Ранее сообщалось, что жители Семея пожаловались на ежегодную проблему паводков, превративших город в очередной раз в Венецию.
Также в Абайской области затопило дорогу областного значения.
14.03.2024, 15:08 42136
Несущие стены потрескались в одной из школ Алматы после землетрясения
Фото: telegram/Kozachkoff offside
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы решает вопрос с капитальным ремонтом школы № 190 в Бостандыкском районе, в которой после землетрясения образовались большие трещины на несущих стенах.
Фотографии серьезных повреждений опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
В районном акимате рассказали, будет ли сделан капитальный ремонт учебного учреждения. По информации ведомства, 6 марта в школу выезжала комиссия, в которую вошли представители аппарата акима, районного отдела по ЧС, специалисты управления градостроительного контроля и отдела образования Бостандыкского района.
В ходе визуального осмотра выявлены трещины на стенах учебных кабинетов, по которым составлен акт визуального осмотра рабочей группы, сделаны фото-, видеофиксация", - сообщили в акимате на запрос Kazakhstan Today.
После проверки в управления строительства и образования Алматы направили письма для рассмотрения вопроса проведения капитального ремонта школы с сейсмоусилением.
Напомним, ранее в акимате Алматы рассказали, как и за чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены.
14.03.2024, 10:55 44461
ЧП на шиферном заводе Семея: пострадавшие рабочие требуют оплатить их лечение
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Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее пострадавшие во время чрезвычайного происшествия на заводе по выпуску шифера рабочие требуют оплатить их лечение.
По словам стропальщика Дулата Кьюкова, он после смены, как обычно, пошел принимать душ. В тот момент прорвало трубу с горячей водой. Люди в панике пытались выбежать из душевой, но обжигающий пар отрезал путь. Ничего не было видно. Тогда рабочие решили прыгать из окна, чтобы заживо не свариться в кипятке, сообщает телеканал КТК.
Пятерых мужчин под окнами на льду обнаружили их коллеги. Они вызвали скорую. Пострадавшие не могли двигаться и теряли сознание. Одному рабочему оказали помощь в травмпункте и отпустили домой. Остальных с тяжелыми травмами госпитализировали.
Директор нам сказал, что никаких компенсаций. Сейчас будет идти расследование. Что вот эти медикаменты, которые мы что будем покупать, вот эти идут с нашей семьи. У нас трое детей", - заявила супруга пострадавшего Сандугаш Баймагамбетова.
Подчеркивается, что трудовая инспекция уже начала расследование несчастного случая на заводе. Специальная комиссия должна определить виновных.
Пока период расследования, им полагается, если есть расходы на лечение работника, работодатель восстанавливает это. Возмещает эту сумму расходов. Остальным вот, если пособия о временной нетрудоспособности - выплачиваются работникам. Это раз. Производственный случай, это независимо. Это 100% полная выплата будет. И в дальнейшем по результатам расследования посмотрим", - заверил руководитель отдела управления по контролю безопасности и охраны труда Абайской области Тохтарбек Тусупбаев.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за прорыва адаптера, соединяющего трубы горячей воды. Озвучить итоги расследования пообещали через 10 дней.
Напомним, в Семее произошел несчастный случай на заводе по выпуску шифера. Пострадали пятеро рабочих. На предприятии прорвало трубу с горячей водой. Люди, спасая свои жизни, выпрыгнули из окна второго этажа. При падении получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.
13.03.2024, 12:29 60181
В Павлодарской области 65 сел находятся в зоне риска подтопления
Количество выпавших осадков в регионе превысило норму на 56%
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Павлодар. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году риск подтопления сел в Павлодарской области выше, чем в прошлом. Это связано с тем, что количество выпавших осадков превысило норму на 56%. Сильно промерзла почва, запас воды в снеге превышает норму на 69%.
В период активного снеготаяния под угрозу подтопления могут попасть Актогайский, Успенский, Иртышский, Железинский, Павлодарский районы, район Теренколь. Поэтому руководством области и органами гражданской защиты было принято решение - помимо 43 сел, которые уже у нас на учете, взять на контроль еще 22 населенных пункта", - сообщил начальник ДЧС региона Жасулан Джумашев.
Баянаульский район - тоже в зоне риска. Села Баянаульского района, подверженные подтоплению талыми водами, уже давно находятся на особом контроле у департамента по ЧС, сообщает издание pavon.kz.
Как рассказал Жасулан Джумашев, до 15 марта по области планируется открыть 1506 водопропускных труб. Заключены 7 договоров на взрывные работы. Но применять их планируют только в качестве исключительной меры. Чтобы избежать взрывных работ, сотрудники ДЧС будут заблаговременно вырезать лед.
Для оперативного реагирования на случай ЧС готовы более 600 единиц техники, 42 плавательных средства и почти 200 мотопомп.
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