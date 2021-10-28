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Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix

27.10.2021, 18:49 67744
Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Фильм "Завтра море" режиссера Катерины Суворовой - первая казахстанская документальная картина, выходящая на крупнейшей стриминговой платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фильм пока доступен только в Европе и США. В странах СНГ зрители смогут увидеть его в ближайшее время.
 
Картина "Завтра море" рассказывает об исчезновении Аральского моря, что является одной из самых антропогенных катастроф в мировой истории. Фильм длится 88 минут. Над сценарием работали Катерина Суворова и Йоханнес Вальстром.
 
Фильм награжден несколькими наградами и был куплен для показа на нескольких международных телеканалах.
 
 

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В шести областях объявили штормовое предупреждение

27.10.2021, 21:20 34939
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 28 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28 октября на западе, севере Костанайской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 28 октября в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
Утром и днем 28 октября на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 28-29 октября в центре, на востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
28 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области сохраняется ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в Казахстане 28-30 октября в ряде регионов ожидается низовая метель.
 

Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области

27.10.2021, 19:18 57619
Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области стремительными темпами развивается дебатное движение среди учащейся и студенческой молодежи. Ежегодно проводятся дебатные турниры различного масштаба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На днях в Шортандинском районе состоялись дебаты с участием школьников на тему "Тэуелсіздіктін 30 жылындагы жетістіктер", сообщает управление внутренней политики региона.
 
Как рассказали в отделе образования Шортандинского района, дискуссия прошла на базе средней общеобразовательной школы села Бектау с участием членов дебатного клуба "Соз мерген".
 

Сегодняшнее мероприятие проведено с целью повышения уровня знаний, критического мышления, творческой активности учащихся, развития гражданственности и патриотизма школьников. Ребята соревновались в красноречии и говорили о достижениях нашей страны за годы суверенитета. Все участники продемонстрировали хорошие интеллектуальные способности", - рассказал инициатор мероприятия, учитель казахского языка и литературы Ербол Мадениет.

 
В дебатах приняли участие несколько команд учащихся. Победителем стала команда "Жалын".
 
В рамках юбилея Независимости в области проведен ряд дебатных мероприятий среди школьников. Недавно в Кокшетау состоялся дебатный турнир, в котором приняли участие 80 учащихся, представляющих 40 команд из 12 районов, 2 городов и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей. Дебатный турнир проводился по американскому парламентскому формату в казахской и русской лигах.
 
К слову, при школах области действуют 348 дебатных клубов с охватом более 5000 учащихся.
 

В Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом

27.10.2021, 16:34 64963
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - РГП "Казгидромет" установил три автоматические метеорологические станции в самых популярных туристических зонах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

 
РГП "Казгидромет" установил три автоматические метеорологические станции в туристических зонах Казахстана: Чарынский каньон (АМС Шарын), Кольсайские озера (АМС Кольсай) и Тургеньское ущелье (АМС Тургень). Ранее эти зоны не были охвачены наземной сетью мониторинга Казгидромета, хотя автоматические метеорологические станции располагаются как вблизи населенных пунктов, так и на удалении от больших городов в пустынных, горных и лесных районах. 
 

Выбор этих трех зон, размещенных внутри заповедников, продиктован необходимостью более точных прогнозов погоды для самостоятельных путешественников и туристических фирм", - рассказали в пресс-службе.

 
Сообщается, что прогнозы РГП "Казгидромет" по осадкам, ветру, температуре воздуха на сутки-трое имеет высокую степень оправдываемости до 92 процентов. Размещение автоматические метеорологические станций в зонах популярных туристических маршрутов, где имеется большое скопление людей, продиктовано необходимостью предупреждения посетителей о надвигающихся неблагоприятных метеорологических условиях, резких изменениях погоды и штормах.
 
В дальнейшем мониторингом будут охвачены и другие популярные туристическим маршруты.
 

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