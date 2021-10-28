Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Фильм "Завтра море" режиссера Катерины Суворовой - первая казахстанская документальная картина, выходящая на крупнейшей стриминговой платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фильм пока доступен только в Европе и США. В странах СНГ зрители смогут увидеть его в ближайшее время.

Картина "Завтра море" рассказывает об исчезновении Аральского моря, что является одной из самых антропогенных катастроф в мировой истории. Фильм длится 88 минут. Над сценарием работали Катерина Суворова и Йоханнес Вальстром.

Фильм награжден несколькими наградами и был куплен для показа на нескольких международных телеканалах.