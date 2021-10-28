Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 28 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
Днем 28 октября на западе, севере Костанайской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 28 октября в центре Актюбинской области ожидается туман.
Утром и днем 28 октября на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 28-29 октября в центре, на востоке Карагандинской области ожидается туман.
28 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области сохраняется ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
Напомним
, в Казахстане 28-30 октября в ряде регионов ожидается низовая метель.