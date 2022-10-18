Казахстанский фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Социальная драма казахстанских режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова завоевала престижную награду на Каннском фестивале.
Социальная драма "Мама, я живая!" была удостоена Гран-при Каннского фестиваля в номинации стран Шелкового пути. Об этом сообщил один из режиссеров фильма Азиз Заиров на своей странице в соцсети.
Фильм рассказывает о женщине-инспекторе по делам несовершеннолетних, у дочери которой обнаруживается лейкемия. Несмотря на отчаянные усилия матери, ребенка спасти не удается. Героиня, потеряв ребенка, борется с охватившим ее горем, но ничто не может излечить ее душевную рану. Тогда она принимает решение усыновить своего подопечного, неблагополучного подростка-сироту из детского дома, который дружил с ее дочерью, и это возвращает ее к жизни.