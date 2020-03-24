Казахстанцам дадут отсрочку по ипотечным платежам на три месяца

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Дочерние организации жилищного блока АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Жилстройсбербанк, Казахстанская ипотечная компания, Байтерек девелопмент) предоставляют отсрочки по займам физических и юридических лиц в рамках государственных и собственных программ на период действия чрезвычайного положения в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручениями главы государства , озвученными на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению 23 марта текущего года, для физических и юридических лиц, которые испытывают временные финансовые трудности, дочерними организациями жилищного блока Холдинга принято решение предоставить на ближайшие 3 месяца (апрель - июнь) отсрочку по платежам, включая сумму основного долга и вознаграждения, по всем сделкам аренды с выкупом/купли-продажи (в том числе в рассрочку) объектов жилой и нежилой недвижимости, без начисления штрафов и пени", - сообщили в пресс-службе НУХ "Байтерек".

Также сообщается, что предоставление отсрочки будет рассматриваться государственными операторами в индивидуальном порядке посредством обращения заявителем через дистанционные каналы связи (личный кабинет, telegram-боты, официальные сайты).

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