Казахстанцам посоветовали ограничивать личную информацию в соцсетях, чтобы не привлекать квартирных воров

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские советуют казахстанцам ограничивать личную информацию в соцсетях, чтобы не привлекать квартирных воров, передает Kazakhstan Today.

Социальные сети - источник информации для квартирных воров. Имеются факты использования ворами социальных сетей, где граждане иногда сами провоцируют воров прийти именно к ним домой, так как имеют открытые профили, много виртуальных друзей, которых фактически не знают, выкладывают большое количество информации. К примеру, выставляют информацию следующего содержания: "С 15 по 17 декабря я уеду в Боровое с семьей", "31 августа улетаю с женой в Турцию!", "Наконец я на море!" или публикуют онлайн-видео и фотографии о нахождении в поездке за границей или городом. Эти сведения информируют потенциальных злоумышленников о том, что жилище останется без присмотра на определенное время", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Тем не менее, по данным ведомства, квартирных краж стало меньше. Как свидетельствует анализ криминогенной обстановки, за последние 4 года (с 2016 года по декабрь 2019 года) по республике отмечается снижение квартирных краж на треть.

Так, по итогам 11 месяцев текущего года зарегистрировано 30 тысяч квартирных краж, что на 7,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Задержано 6733 преступника.

Задержано 43 преступных группы общей численностью 150 человек. Из них 12 преступников - граждане стран СНГ (Республики Узбекистан - 8, Российской Федерации - 3, Кыргызской Республики - 1).

В Алматы с начала года обезврежено 7 преступных групп из числа жителей Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, которые изобличены в совершении 31 квартирной кражи.

В Нур-Султане пресечена криминальная деятельность 9 преступных групп квартирных "воров-гастролеров" из Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, совершивших в общей сложности 50 квартирных краж.

К примеру, в Нур-Султане задержана группа из 4 человек, в состав которой входила и девушка. Они орудовали исключительно в "спальных" районах. Выбирали дома, где имелись козырьки, забираясь на которые, проникали в квартиры через открытые форточки или отжимали пластиковые окна. При этом девушка с парнем играли роль влюбленной пары и стояли у подъезда на подстраховке. Было доказано совершение ими 12 квартирных краж.

В поселке Ильинка пресечена деятельность группы воров, которые действовали только на окраине города с целью быть незамеченными и выслеживали время, когда хозяева квартиры вечером покидали свое жилище. До места совершения преступлений они всегда добирались маршрутным автобусом. Доказано совершение 10 краж из коттеджей и частных домов.

Для того, чтобы предотвратить кражу из квартиры, в полиции порекомендовали:

- если квартира находится на первом или последнем этаже, рядом с пожарными лестницами, козырьками и водосточными трубами, задуматься над установкой оконных решеток;

- не оставлять открытыми окна и балконные двери;

- позаботиться об установке металлической двери с одним-двумя замками (как запирающими, так и фиксирующими);

- постараться быть особенно бдительными летом, во время каникул и в праздничные дни, поскольку данные периоды наиболее привлекательны для квартирных воров;

- дружить и общаться с соседями. При длительном отсутствии они могут присмотреть за вашей квартирой и при каком-либо подозрительном шуме вовремя вызвать полицию;

- регулярно вынимать почту из ящика или попросить делать это знакомых;

- стараться задергивать шторы, особенно по вечерам. Прежде чем совершить преступление, воры часто следят за окнами;

- совместно с КСК проработать вопрос о привлечении консьержей в подъезде дома, установке кодовых замков или домофонов на двери в подъезд;

- стараться, чтобы в подъезде и на вашей лестничной площадке всегда было хорошее освещение;

- хранить крупные суммы денег, а также ценные вещи в банке или сейфе. Места, которые кажутся надежными, могут оказаться заурядными для профессиональных воров.

Чаще всего граждане прячут сбережения в белье и одежду, мебель и музыкальные инструменты, книги, диски, фотоальбомы, шкафы и антресоли, бытовую технику, кухонную утварь, кровати и матрасы, картины и зеркала, полости в полу и за обоями, сливные бачки", - отметили в МВД.

В ведомстве также посоветовали быть бдительными, если на домашний телефон регулярно поступают звонки от незнакомых лиц, при этом собеседник молчит в трубку или делает вид, что ошибся номером. Злоумышленники нередко пользуются данным способом, чтобы определить, в какое время вы отсутствуете в квартире.

Отпугнуть вора, а также раскрыть квартирную кражу помогут установленные на лестничной площадке и в лифте видеодомофон и видеокамера. Одним из наиболее эффективных способов защиты от квартирных краж является постановка ее под централизованную охрану и оборудование помещения тревожной сигнализацией.





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