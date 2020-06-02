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Казахстанцам рекомендуют повременить с покупкой авиабилетов на международные рейсы

01.06.2020, 17:46 10963
Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о том, что Казахстан пока не возобновляет международное авиасообщение, в связи с чем он рекомендовал до появления официальных сообщений воздержаться от покупки билетов, передает корреспондент агентства.
 

На сегодняшний день регулярных международных авиасообщений между Казахстаном и другими странами нет. И в ближайшее время не ожидается", - сказал Байгабулов.

 

В настоящее время я не рекомендую приобретать билеты на международные авиарейсы, которые сейчас предлагают некоторые компании, потому что в итоге вы можете остаться и без денег, и без билетов", - предупредил он. 

 
Санврач привел в пример ситуацию с продажей билетов на рейс в Шымкенте до того, как туда было открыто авиасообщение.
 

Внутренние рейсы мы же возобновляли поэтапно, сначала в Алматы, Нур-Султан. Многие авиакомпании вводили в заблуждение, выставляли на продажу билеты в те города, в которые официального разрешения не было. Такой инцидент был в Шымкенте, когда жители купили билеты, пришли десятки человек, а аэропорт закрыт, самолетов нет. Авиакомпании продавали билеты на несуществующие рейсы. Поэтому, чтобы жители не оказались в таких форс-мажорных обстоятельствах, необходимо дождаться официальной информации, что с такого-то времени возобновлены международные рейсы, и только тогда окупать билеты.

 
Ранее также КГА прокомментировал продажу авиабилетов на международные направления.
 

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