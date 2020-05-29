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КГА прокомментировал продажу авиабилетов на международные направления

28.05.2020, 19:01 9154
КГА прокомментировал продажу авиабилетов на международные направления
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прокомментировал продажу авиакомпаниями и посредниками авиабилетов на международные направления, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с продажей авиабилетов на международные направления в Казахстан и из Казахстана на сайтах авиакомпаний и посредников (агрегаторов) сообщаем, что, учитывая международную практику применения глубины продажи на несколько месяцев перед началом полетов, продажа билетов на международные авиарейсы не регулируется и не ограничивается. В этой связи реализация и приобретение авиабилетов по международным направлениям в Казахстан и из Казахстана не является подтверждением возобновления международных рейсов и не гарантирует пассажиру полет по выбранному маршруту и дате рейса", - подчеркнули в КГА.

 
Отмечается, что возобновление регулярных пассажирских рейсов по международным направлениям зависит от эпидемиологической ситуации, ограничений на пересечение государственной границы Казахстана и иностранных государств, а также визовых требований государств.
 
Решение по возобновлению международного авиасообщения будет приниматься Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также в зависимости от снятия ограничений на перемещение со стороны иностранных государств.
 

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