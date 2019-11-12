Казахстанцев предупредили о возможных сбоях в работе портала egov.kz и информсистемы ЦОН

В связи с перебоями в подаче электроэнергии, возможны сбои в работе портала электронного правительства egov.kz и информационной системы "ЦОН". Инженеры делают все возможное, чтобы обеспечить корректную работу систем. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!" - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
Напомним, в связи с аварией в Нур-Султане от электроснабжения был отключен ряд объектов, в том числе 9 многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания - Акорда, сенат парламента, мажилис, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд. Позже подача электричества была частично восстановлена.
В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром, провести тщательное расследование и выявить виновных, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
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