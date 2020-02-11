Казахстанцев, выехавших в Кыргызстан после происшествий в Кордайском районе, призвали вернуться

Тараз. 9 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев призвал казахстанцев, выехавших в Кыргызстан после происшествий в Кордайском районе, вернуться, передает Kazakhstan Today.

На пограничном посту "Карасу" людей практически нет, очереди прибывающих из Кыргызстана выстроились на пункте "Аухатты". Это казахстанцы, накануне выехавшие в соседнюю республику, возвращаются в свои дома. Среди них много женщин и детей", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Просим вас не идти на провокации. Все дома, которые были разрушены, мы их восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся, скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников: надо возвращаться", - обратился Бердибек Сапарбаев собравшимся на пропускном пункте.

Вице-премьер заверил, что ситуация в районе стабилизировалась.

Стоит отметить, что возвращающиеся казахстанцы проходят границу в упрощенном режиме.





На пунктах пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмак-автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока. В основном это женщины и дети из Казахстана. Никаких происшествий и конфликтных ситуаций не произошло. Пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахской госгранице в Чуйской области, продолжают нести службу в усиленном режиме", - сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

Сапарбаев также посетил семьи погибших в массовых беспорядках в Кордайском районе.

От имени президента РК Токаева и правительства примите искренние соболезнования. Мы вас в беде не оставим, обеспечим вашу безопасность. Вашим семьям мы поможем, государство будет вас поддерживать", - обратился он к семьям погибших.

Родные погибших и местные жители попросили властей найти и наказать виновных.

Это был преступный умысел. Незнакомцы ходили, поджигали дома и трясли над головами оружием, требуя денег и золота. Говорили, выходите, ваш дом горит. Среди них были пьяные люди", - рассказали присутствующие жители.

Также вице-премьер осмотрел жилые дома, социальные и коммерческие объекты, пострадавшие в ходе беспорядков.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям. В составе комиссии прибыл первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев. Сейчас специалисты оценивают ущерб, который будет восстановлен согласно действующему законодательству", - заверил Сапарбаев.

Члены правительственной комиссии также приняли участие в траурных мероприятиях.

Позже комиссией была проведена встреча с жителями сел Сортобе, Масанчи, Аухатты и Каракемер Кордайского района, на которой обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причиненного ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия, принятия мер по недопущению подобных конфликтов в будущем.

Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.

Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства", - заверил вице-премьер.

Сортобинцы призвали односельчан соблюдать спокойствие и порядок.

Есть законы РК, есть правоохранительные органы - это нужно ставить во главу угла. Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе", - сказал один из жителей села.

Правительственная комиссия продолжает работу в Кордайском районе.

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