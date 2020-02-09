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На казахстанско-кыргызской границе увеличился пассажиропоток

08.02.2020, 16:31 50356
Бишкек. 8 февраля. Kazakhstan Today - На казахстанско-кыргызской границе зафиксировано увеличение пассажиропотока, передает Kazakhstan Today.
 

На пунктах пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмак-автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока. В основном это женщины и дети из Казахстана. Никаких происшествий и конфликтных ситуаций не произошло. Пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахской госгранице в Чуйской области, продолжают нести службу в усиленном режиме", — сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

 
На кыргызско-казахском участке государственной границы обстановка стабильная, сообщает 24.kg.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка. В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались.

По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции. Досудебные расследования ведутся по статье 272 (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (Убийство) Уголовного кодекса РК.
 

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