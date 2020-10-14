Казахстанцы могут согласиться или отказаться от донорства через портал eGov.kz

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - На eGov.kz доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации, передает Kazakhstan Today.

Для получения услуги необходимо авторизоваться через ЭЦП или одноразовый пароль, выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение". Далее пользователь выбирает тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие" либо "Регистрация согласия".

В мае текущего года были внесены поправки в закон , который получил большой отклик среди населения. Сегодня, учитывая обратную связь, полученную от населения, была разработана услуга, позволяющая оформить согласие на изъятие органов или отказ от их изъятия. Ранее для этого нужно было обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, и написать заявление, сейчас - не выходя из дома", - комментирует Асет Турысов, председатель правления АО "Национальные информационные технологии".

В случае регистрации согласия, у пользователей есть возможность выбора определенных органов в целях трансплантации, которые указываются при подаче заявления на eGov.kz.





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