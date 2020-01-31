Казахстанцы отказываются давать согласие на изъятие органов умерших родственников

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Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы отказываются давать разрешение на изъятие органов умерших родственников, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане каждый пятый пациент умирает, не дождавшись донорского органа. Сейчас в очереди на пересадку стоят около пяти тысяч человек, половина из них нуждается в трансплантации почек, сообщает Almaty.tv .

Одна из них - 31-летняя Молдир. Ее почка перестала функционировать 8 лет назад. Все это время она живет благодаря гемодиализу.

Ходим на лечение три раза в неделю по четыре часа. Через день ей очищают кровь, удаляют лишнюю жидкость. Нам очень срочно нужна пересадка почки. Моя дочь, как и ее сверстники, хочет выйти замуж, завести семью. Но доноров нет", - говорит мать пациентки Айгуль Кусмолданова.

Между тем, понятие "презумпция согласия" в Казахстане действует еще с 2009 года на законодательном уровне. Согласно ему, органы погибшего человека могут пересадить пациенту и без разрешения родственников, если же сам донор ранее письменно не отказался от этой процедуры. Несмотря на то, что закон действует уже 11 лет, люди начали протестовать сравнительно недавно. По словам медиков, причиной этому стали религиозные убеждения.

Я, конечно, человек не религиозный. Но я считаю, что по исламу, допустим, есть понятие "сауап". Если ты, умирая, можешь спасти еще 7-8 человек - это считается высшей степенью там. Вы знаете, одна из промусульманских, происламских стран - это Иран. Иран - первое место занимает сейчас. В Иране практически нет очередности на трансплантации, понимаете, это пример", - говорит председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов.

Сейчас в Казахстане существует 7 центров по трансплантации органов. Четыре из них по пересадке почек, два - печени, один - сердца. Они расположены в Нур-Султане, Алматы, Актобе и Шымкенте. Все операции по трансплантации органов оплачиваются за счет государства.









Нет, новый Кодекс не исключает права близких выражать свое несогласие на изъятие органов у умершего человека, а лишь вносит уточняющую и конкретизирующую норму. Кроме того, документ запрещает принудительное изъятие органов человека и их пересадку. И в действующем Кодексе, и проекте Кодекса речь идет о прижизненном согласии человека стать донором после смерти. И нет, новый Кодекс не предусматривает возможность вывозить изъятые у умерших граждан Казахстана органы для пересадки иностранцам. Органы можно вывозить исключительно для пересадки от казахстанца казахстанцу", - пояснил министр.

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