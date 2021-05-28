Казахстанцы не могут получить возврат от Wildberries

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Казахстанцы столкнулись с проблемой невозврата денег со стороны интернет-магазина Wildberries, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию Kazakhstan Today обратилась жительница Атырау Нарине Апицарян. По словам девушки, с момента возврата товара прошел почти месяц, а деньги за него так и не поступили.

30 апреля 2021 года, после примерки я вернула у выдачи два платья. За первое платье я получила возврат денег 2 мая. За второе платье не получила по сей день. В разделе покупки дата возврата была изменена несколько раз, хотя по факту возврат был сделан 30 апреля, в день получения товара. Даже после всех майских праздников все без изменений. Я позвонила в банк, сотрудники банка подтвердили, что возврата не было. Соответственно, я написала второе сообщение в Wildberries. Ответ был таким же и в первом обращении", - рассказала Нарине Апицарян.





Стоит отметить, что информация о невозвратах со стороны интернет-магазина Wildberries поступает из других регионов, в частности, из Алматы, кроме того, покупатели сообщают, что перестал работать офис Wildberries и на многочисленные звонки покупателей не отвечает телефон интернет-магазина. Обманутые покупатели спрашивают, кто регулирует деятельность подобных предприятий в Казахстане и намерены обратиться к регуляторам в РК и по месту нахождения компании Wildberries.

Ранее сообщалось, что Комитет по защите прав потребителей принимает меры по возмещению денежных средств казахстанцам - клиентам интернет-магазина Wildberries. В октябре прошлого года казахстанцы подали на Wildberries более 90 жалоб на сумму 3,9 млн тенге . В результате переговоров 66 потребителям возврат средств на сумму 3,2 млн тенге был осуществлен. Остальным потребителям обещали вернуть деньги до конца октября 2020 года. Произведен ли возврат, не сообщалось.

Проблема с возвратом средств за оплаченный, но не подошедший товар, актуализировалась уже в текущем году. Жалобы на интернет-магазин поступают из разных городов Казахстана. Клиенты пишут, что менеджеры не отвечают на их звонки, ответов через обратную связь на сайте магазина также не удается получить.

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