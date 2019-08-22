Казахстанцы с помощью чека могут выиграть автомобиль

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Минфина РК при поддержке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и мобильного приложения Wipon с 21 августа по 30 ноября 2019 года в ежегодной акции "Требуй чек - выиграй приз!" разыграют 3 000 000 тенге в виде моментальных призов и главный приз - автомобиль, передает Kazakhstan Today.

В текущем году, как и в прошлом, акция будет осуществляться через мобильное приложение Wipon, которое можно бесплатно скачать с Apple App store и Google Play market. Участвовать в акции могут граждане РК, подтвердившие приобретение товара, работы или услуги путем представления данных фискального чека онлайн-ККМ", - сообщили в пресс-службе КГД.

Как пояснили в ведомстве, после отправки чека участник имеет шанс выиграть средства на баланс до 5000 тенге. Призовой фонд моментальных призов составляет 3 000 000 тенге. Все отправленные чеки также участвуют в розыгрыше главного приза акции - автомобиля.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в случае невыдачи фискального чека граждане также могут отправить жалобу на эти нарушения с видеофиксацией. Участвуют в розыгрыше фискальные чеки онлайн-ККМ.

Сообщается, что гранд финал пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов, где будут вручены ценные призы, в том числе автомобиль. Победитель главного приза будет определяться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем больше у участника шансов выиграть автомобиль.

Акция направлена на обеспечение выдачи предпринимателями чеков при денежном расчете за приобретение товара, выполнение работ и оказание услуг посредством наличных денег.

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