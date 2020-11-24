Казахстанцы сдали на утилизацию почти 160 тысяч старых машин

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанцы сдали на утилизацию порядка 160 тысяч старых автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Подведены итоги реализации программы по утилизации старых автомобилей. За четыре года приемными пунктами принято у населения 158 770 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств. Общий размер выплат населению составил свыше 14 млрд тенге, также в обмен на старые авто выдано 54 635 скидочных сертификатов", - сообщила пресс-служба ТОО "Оператор РОП".

Отмечается, что в этом году размер денежной выплаты за легковые автомобили был увеличен и привязан к месячному расчетному показателю. С июня владельцы ВЭТС получают порядка 200 тысяч тенге (72 МРП) вместо предыдущих 150 тысяч тенге. За авто неполной комплектации размер выплаты сейчас составляет 150 тысяч тенге.

Кроме того, 2 ноября 2020 года Оператором РОП запущена пилотная программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Старые комбайны и трактора принимаются в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. За период действия программы было принято 47 единиц сельхозтехники, это 33 трактора и 14 комбайнов. Квота на прием сельхозтехники до конца 2020 года составляет - 120 единиц.

Принятые вышедшие из эксплуатации транспортные средства и сельхозтехника доставляются на завод по утилизации ВЭТС в Карагандинской области. По состоянию на 23 ноября 2020 года на заводе переработано 146 705 вышедших из эксплуатации транспортных средств.

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