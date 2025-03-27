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Казахстанцы смогут проверить объекты долевого строительства в eGov Mobile
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить законность строящихся объектов долевого строительства в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Теперь сервис доступен всем гражданам в мобильном приложении eGov Mobile. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане!" - подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.
По данным министерства, сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация обо всех законно строящихся объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.
Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить 3 простых шага: зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Затем из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. После чего для поиска объекта на "Жилищном портале" пользователю необходимо ввести БИН, наименование застройщика или жилого комплекс", - пояснили в ведомстве.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.