20.03.2025, 16:34 28241

Казахстанцы смогут узнать об утечке персональных данных

Планируется создание реестра утраченных данных
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в Казахстане планируется создание реестра утраченных данных. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов во время пресс-конференции в СЦК.

Мы создадим такую базу, где каждый гражданин сможет ввести свои данные, к примеру имя, фамилию, номер телефона, электронную почту. И система ему выдаст, были ли по таким данным какие-либо утечки вообще в мире", - сказал он.


По словам спикера, это важно для того, чтобы информировать граждан об обнаружении утечки. Вместе с тем граждане смогут понять, какой объем данных уже утерян.

Кроме того, планируется вести работу по киберстрахованию, то есть казахстанцы смогут получать страховые выплаты за утечку данных.

В мажилисе парламента РК презентовали законопроект об искусственном интеллекте. Депутаты обсудили риски утечек данных казахстанцев и меры для усиления их защиты.


       
 
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Теги:УтечкаДанные

новости по теме

20.03.2025, 14:33 32146

Три области Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков

Информация об угрозе паводков формируется системой Tasqyn и в режиме реального времени передается местным исполнительным органам
Три области Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков
Фото: МЧС РК
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов рассказал, какие области страны находятся в зоне высокого риска паводков.

Нуржан Нуржигитов напомнил, что в Казахстане введена в эксплуатацию система прогнозирования паводков Tasqyn. Информация, которая формируется данной системой, передается местным исполнительным органам.

По словам министра, в зависимости от рисков угрозы паводков все области Казахстана были поделены на три зоны. В красную зону с высоким риском подтопления вошли Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская области.

Восемь регионов вошли в зону со средним риском. Ну и южные регионы вошли в зону, где мы не видим, что будут подтопления", - уточнил Нуржигитов.


Глава Минводы отметил, что система работает в режиме реально времени и высвечивает красным цветом регион, где возникает риск подтопления. А местные исполнительные органы принимают соответствующие меры.
 
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Теги:ПаводкирискиМинводы
20.03.2025, 10:49 39476

В честь Наурыза сезон катаний на "Медеу" продлен до 25 марта

В честь Наурыза сезон катаний на "Медеу" продлен до 25 марта
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного - 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза, сообщили в городском акимате.

Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году благодаря праздничным дням и высокому спросу каток будет работать еще на десять дней дольше", - проинформировали в акимате.


В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время.

График работы:

будние дни - с 17.00 до 20.00;

выходные и праздничные дни - с 17.00 до 20.00 и с 21.00 до 24.00.

Напомним, после завершения сезона катаний каток закроется на реконструкцию. Она запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.

Как отмечал ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.

Акимат города Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
 
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Теги:МедеуАлматы
19.03.2025, 20:58 60111

В Казахстане объединение охотников пыталось запатентовать породу собак тазы

Суд признал патент недействительным
В Казахстане объединение охотников пыталось запатентовать породу собак тазы
Фото: qr-pib.kz
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерство экологии обратились в суд с иском к Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар" о признании патента недействительным, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда Астаны.

30 декабря 2024 года Институт интеллектуальной собственности выдал ответчику патент на селекционное достижение "Порода собак казахский тазы". Однако в ходе судебного разбирательства установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности.

Порода тазы является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне. Таким образом, "казахский тазы" не является новой породой, так как не только не отвечает условиям новизны, но и законодательно закреплен задолго до выдачи патента ответчику", - говорится в сообщении суда.


Полученный патент предоставляет исключительное право ответчику на производство, разведение и продажу собак (щенков) этой породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране.

В суде добавили, что эти ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда.

Решением суда удовлетворен иск о признании патента недействительным. Решение не вступило в законную силу.

Справка: по информации, опубликованной на сайте Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар", организация предоставляет услуги по выдаче и замене удостоверения охотника, регистрации ножей, охотничьих собак и ловчих птиц в удостоверении охотника.

Напомним, в октябре 2024 года впервые в истории выставок Международной кинологической федерации (FCI) собаки породы "казахский тазы" официально выставлялись в 10-й породной группе борзых.
 
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Теги:СудПатенттазы
19.03.2025, 09:32 88466

В МВД РК напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля

После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона
В МВД РК напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел РК напомнили о необходимости регистрации мопедов, сообщает Polisia.kz.

Напоминаем, что осталось всего чуть больше двух недель, чтобы успеть зарегистрировать мопеды. После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона. В случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 Административного кодекса", - сказал начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.


В настоящее время по республике зарегистрировано 8527 мопедов.

Для регистрации нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер. Не откладывайте регистрацию! Позаботьтесь о соответствии вашего мопеда требованиям закона заранее, чтобы избежать неприятных последствий", - отметил представитель МВД.

 
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Теги:мопедрегистрацияМВД
18.03.2025, 16:30 114431

Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование

Зарубежное финансирование на сумму более 27 млрд тенге получили около двухсот лиц в Казахстане за год
Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование
Фото: pexels.com
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года.

По данным ведомства, за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами. Из них регулярно финансирование из за рубежа получали 118 лиц, периодически - 96 лиц, однократно - 81 лицо.

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК


КГД МФ РК

КГД МФ РК

КГД МФ РК

За 2023 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд. (1 полугодие 2023 года - 239 лицами на 14,3 млрд тенге, 2 полугодие 2023 года - 192 лицами на 14,4 млрд тенге. За 2024 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 218 лицами на сумму 27,2 млрд (1 полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 млрд тенге, 2 полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 млрд тенге)", - проинформировали в КГД.


В ведомстве отметили, что данная мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.

Напомним, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах.
 
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Теги:ФинансированиеКГДиноагенты
18.03.2025, 09:29 128146

В Алматы в связи с празднованием Наурыза временно перекроют ряд улиц

В Алматы в связи с празднованием Наурыза временно перекроют ряд улиц
Фото: акимат Алматы
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы, запланированы временные ограничения движения транспорта, сообщили в городском акимате.

С 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок улицы Толе би - от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

В связи с этим на вышеуказанный период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта. Это маршруты №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224. Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном - по Богенбай батыра. При этом, маршруты №16 и 126 будут объезжать по указанный участок по улице Гоголя", - проинформировали в акимате.


Кроме того, 22 марта с 06.00 до 11.30 временно перекроют проспект Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.
 
18.03.2025, 08:34 130716

На двух республиканских трассах в Казахстане введено ограничение движения   

В Актюбинской области произошел перелив воды через объездную дорогу
На двух республиканских трассах в Казахстане введено ограничение движения
Фото: КазАвтоЖол
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 18 марта 2025 года на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения. Об этом сообщили в НК "КазАвтоЖол".

В частности, в Актюбинской области ограничение введено на 3-92 км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (Кандыагаш -город Эмба).

Как сообщили в нацкомпании, в Актюбинской области произошел перелив воды через объездную дорогу возле моста Жем.

18 марта 2025 года, примерно в 06.00, на 92-м километре республиканской автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз в районе моста через реку Жем зафиксирован перелив воды на объездной дороге. Протяженность подтопленного участка составляет 100 метров, высота воды достигает 50 см. В связи с повышением уровня воды движение всех транспортных средств по мосту временно ограничено. Для пешеходов движение остается открытым", - пояснили в компании.



Кроме того, в Костанайской области введено ограничение движения в нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 96 специалистов.

Ранее талая вода размыла временный мост на реке в Западном Казахстане.
 
17.03.2025, 14:16 142666

Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов

Изменения связаны с подготовкой к военному параду
Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Астаны предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.

В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать поездки с учетом возможных изменений", - предупредили в пресс-службе.

 

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