Казахстанцы стали в 1,5 раза чаще обращаться к омбудсмену за защитой своих прав

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На начало марта текущего года в Казахстане осуществляли деятельность в сфере строительства более 53 тыс. компаний. При этом из года в год наблюдается динамичный рост количества таких предприятий, сообщает - На начало марта текущего года в Казахстане осуществляли деятельность в сфере строительства более 53 тыс. компаний. При этом из года в год наблюдается динамичный рост количества таких предприятий, сообщает energyprom.kz





В январе-феврале 2024 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья уменьшилась на 3,4% по сравнению с январем-февралем 2023 года, составив 2073,4 тыс. кв. м, из них 1354,7 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные, а 699 тыс. кв. м - на индивидуальные дома. Большая часть жилья - 1877,6 тыс. кв. м, или 90,6%, сдана в эксплуатацию частными застройщиками.





По данным energyprom.kz, несмотря на рост количества стройкомпаний, это никак не сказывается на динамике развития жилищного строительства в стране. Кроме того, в РК остается актуальной проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков.





За прошедший год количество административных правонарушений в строительной сфере выросло на 35,1%, до 5,2 тыс. случаев. Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы: 1,7 тыс. таких фактов за 2023 год. Второе место занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. (плюс 28,2%). Втрое больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и вдвое больше фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию.





Согласно данным конъюнктурного обследования Нацбанка РК в рамках анализа степени надежности компаний, в секторе строительства только 29,3% предприятий являются устойчивыми. Можно предположить, что в их число входят только крупные строительные холдинги, которые формируют системообразующую экосистему в строительстве. Тем временем доля компаний, находящихся в критическом состоянии, составила 28,7%.





Самыми распространенными проблемами строительных компаний, ограничивающими их деятельность, являются:





высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;

недостаток заказов;

налоговые обременения;

конкуренция со стороны других строительных компаний;

недостаток квалифицированных работников;

дефицит собственных финансовых средств компаний;

высокие проценты по кредитам;

нехватка и изношенность строительной инфраструктуры.





По информации energyprom.kz, в целом с трудностями сталкиваются в основном небольшие компании, которые возводят единичные объекты и либо не имеют особого опыта, либо изначально не планируют завершение строительства. Именно такие застройщики нарушают все возможные законы и нормативы.