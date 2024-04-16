Каждое четвертое убийство совершается в семье - омбудсмен
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году всего в семейно-бытовой сфере совершено 108 убийств, или 11% от общего количества преступлений в этой же сфере, сообщил в специальном докладе на тему "О противодействии семейно-бытовому насилию" уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.
Как уточнил омбудсмен, эти 108 убийств в 2023 году составляют 23% от общего количества убийств в стране, то есть каждое 4-е убийство в Казахстане совершается именно в семейно-бытовой сфере, и примерно каждые 3 дня от домашнего насилия погибает человек.
При этом Ластаев обратил внимание на то, что, несмотря на серьезное снижение общего количества убийств за минувшие 6 лет - на 43%, или почти в 2 раза (в 2018-м - 823, а в 2023-м - 472), убийства в семейно-бытовой сфере остаются примерно на одном уровне.
На фоне заслуживающих внимания результатов общего снижения статистики убийств именно это обстоятельство указывает на недостаточную эффективность работы по их предотвращению в семейно-бытовой сфере. Видимо, поэтому общество в последнее время стало формировать запрос на ужесточение законодательства и резонировать на каждый эпизод предполагаемого причинения смерти в семейно-бытовой сфере", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.
Он также отметил, что до криминализации бытового насилия в 2015 году в год совершалось почти 300 убийств именно в этой сфере. После криминализации бытового насилия на 3 года, в период 2015-2017 годов, количество убийств снизилось в 2-3 раза.
Всего с 2018 по 2023 год в семейно-бытовой сфере совершено 5958 уголовных правонарушений, говорится в докладе.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал закон о защите женщин и детей от насилия. Напомним, законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
Напомним, на днях на камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение женщины в Алматы.
Ранее по факту избиения девушки в Алматы завели уголовное дело.
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идетв прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.