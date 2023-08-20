Казахстанцы запустили петицию за отмену обязательного чипирования домашних животных

Подчеркивается, что введение обязательного чипирования может повлечь за собой серьезные проблемы

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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители республики Казахстана запустили - Жители республики Казахстана запустили петицию за отмену обязательного чипирования домашних животных.





Необходимо тщательно взвесить последствия введения обязательного чипирования для кошек и собак. Эта мера, хотя и направлена на повышение безопасности и контроль над питомцами, может оказаться не всегда реализуемой для всех владельцев. Особенно это актуально для людей с ограниченными финансовыми возможностями, включая пожилых людей, у которых дома проживает множество кошек и собак", - сообщается в петиции.





Подчеркивается, что введение обязательного чипирования может повлечь за собой серьезные проблемы, такие как высокие затраты на чипы, походы в ветеринарные клиники, а также необходимость уплаты штрафов за нарушение.





Отмечается, что для многих владельцев, особенно проживающих на одну пенсию, это может стать значительным бременем.





Кроме того, есть опасение, что некоторые владельцы могут решить избавиться от своих питомцев, чтобы избежать этих трудностей. Таким образом, обязательное чипирование, несмотря на свои положительные стороны, может привести к увеличению количества брошенных животных и ухудшить их благополучие. Мы против обязательного чипирования, чтобы защитить животных, которых могут выбросить", - говорится в тексте.





Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Ангелина Котенко выразила мнение, что чипирование домашних животных не должно быть монополизировано. Другой юрист Сергей Уткин обратил внимание на большие коррупционные риски чипирования.



