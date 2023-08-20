Чипирование домашних животных в РК: юрист обратил внимание на большие коррупционные риски

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Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Юрист Сергей Уткин обратил внимание на большие коррупционные риски вводимой меры по учету домашних животных, сообщает Tengrinews.kz.





По статье выносить постановления о наложении административного взыскания вправе сами полицейские, даже без передачи дела в суд. Получается, это новый клондайк (в переносном значении - "место, полное несметных сокровищ". - Прим.) для коррумпированных полицейских. Можно ходить по району, останавливать владельцев животных и под страхом наложения крупного штрафа собирать приличную мзду (плата, вознаграждение. - Прим.). Мало того, полицейские решили делать поквартирный обход. У меня подозрение, что такая мера продекларирована исключительно из коррупционных соображений", - сказал Уткин в интервью Tengrinews.kz .





Напомним, ранее сообщалось, что выявлять нарушителей среди казахстанцев, не сделавших своевременное чипирование домашнего питомца, будут участковые инспекторы. За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета казахстанцев будут штрафовать. Позже в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов уточнили, что рейдовых мероприятий с участием органов внутренних дел по проверке чипирования домашних животных в настоящее время не предусмотрено.





По словам юриста, статья 20 Конституции гласит: жилище неприкосновенно. Тем самым проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.





Юрист уточнил, что в подпункте 25 пункта 2 статьи 6 закона "Об органах внутренних дел" предусмотрено право полицейских беспрепятственно входить, осматривать жилые и иные помещения, территории и земельные участки при преследовании подозреваемых в совершении административных правонарушений либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается административное правонарушение.





Напомним, обязательный учет домашних животных вводится с 1 сентября 2023 года. Согласно закону обязательному учету подлежат собаки и кошки. Если не выполнить требования по учету, владельцу животного грозит штраф в размере 10 МРП. При повторном нарушении - 20 МРП.



