Казахстанцы жалуются на внезапное отключение мобильных номеров

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Минувшей ночью многие граждане Казахстана получили уведомления об отключении услуги мобильной связи из-за отсутствия регистрации номера или устройства, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2019 года вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи, согласно которым оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги связи по абонентскому устройству, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи или не соответствуют сведениям, внесенным в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств", - напомнил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.

Если вы приобрели свой телефон после 1 января 2019 года и до сих пор не зарегистрировали его, отправив соответствующее SMS, советуем вам провести процедуру регистрации, отправив соответствующее SMS, либо обратиться к своему оператору связи для прохождения процедуры регистрации. Аппарат, привязанный к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на вас. Проверить привязку вашего ИИН к телефону, вы можете посредством специального сервиса ", - уточнил Ярошенко.

Ярошенко подчеркнул, что регистрация проводилась для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством, поэтому комитет телекоммуникаций рекомендует отключать номера, не имеющие к ним отношения, но привязанные к их ИИН.

Ответственность за использование телефонных номеров лежит на их владельцах", - подчеркнул он.

По словам Ярошенко, после внедрения сервиса по выявлению телефонных номеров, зарегистрированных на ИИН, количество жалоб на отключение услуг связи возросло.

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