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Казахтелеком без согласия абонентов подключал их к платным услугам

01.08.2020, 17:20 7669
Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность начала антимонопольного расследования в отношении АО "Казахтелеком" по фактам навязывания потребителям платных услуг без их согласия, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно решению суда города Нур-Султана от 3 июня 2020 года, антимонопольный орган правомерно начал расследование, поскольку установленные факты подтверждают нарушение антимонопольного законодательства, сообщает портал Inbusines.kz.
 
В настоящее время Казахтелекому направлены результаты расследования, где, по мнению антимонопольщиков, имеют место многочисленные факты навязывания более 50 потребителям Алматы услуг Интернета и связи без их согласия в среднем по 4000 тенге на каждого.

При этом до начала расследования Казахтелекому предлагалось добровольно устранить признаки нарушений и вернуть средства потребителям. 
 
Согласно результатам расследования, размер предполагаемого штрафа превысит 560 млн тенге.
 

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