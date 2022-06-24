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АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Национального оператора АО "Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями на рынке связи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает издание vecher.kz , на протяжении многих лет АО "Казахтелеком" оказывало услуги ТОО "Alatay Aqparat" (до изменения наименования это были ТОО "Газета "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы").

В сентябре 2020 года при мониторинге расходов бухгалтерия ТОО "Alatay Aqparat" обнаружила, что "Казахтелеком" выставляет счета на суммы, несоразмерные оказываемым услугам. За разъяснением компания Alatay Aqparat обратилась с письмом в офис национального оператора связи… В ответном послании сотрудники "Казахтелекома" указывают, что в ТОО "Alatay Aqparat" подключено 319 телефонных абонентских номеров, плюс на балансе у него числится еще пять, причем по адресу: проспект Абылай хана, 2, близ вокзала Алматы-2. Так вот, с этого адреса газеты "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы" съехали еще в 2011 году", - говорится в материале издания.

Что касается тех трехсот с лишним абонентов, которые работают в Alatay Aqparat и пользуются услугами "Казахтелекома", то здесь отмечается, что в штате ТОО числится менее 80 человек, и так было всегда.

Появление трех сотен абонентских номеров на балансе нашей компании объясняется просто - в свое время руководители газет "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы", недовольные качеством интернет-связи, попросили национального оператора что-то сделать с этим. Представители "Казахтелекома" привезли договоры и пообещали, что все проблемы будут решены, как только подпишут документы", - пояснили в редакции.

По данным издания, скорость соединения на тот момент составляла 6 Мбит в секунду, что очень мало для коллектива из 80 человек, специализирующегося на производстве контента. После подписания договоров с "Казахтелекомом", на основании которых компания Alatay Aqparat стала обладательницей трех сотен абонентских номеров, "скорость соединения увеличилась всего на 2 Мбит - вместо 6 стало 8 Мбит в секунду, а стоимость услуги возросла до 480 тысяч тенге в месяц".

Учитывая, что физическим лицам "Казахтелеком" предоставляет интернет-связь со скоростью от 100 до 500 Мбит в секунду и всего за 7 тысяч тенге, три сотни абонентских номеров почти за полмиллиона тенге в месяц и с черепашьей скоростью соединения смахивают не на услугу, а на мошенничество. Поначалу представители монополиста даже согласились с этими доводами, и в ходе переговоров ТОО "Alatay Aqparat" и АО "Казахтелеком" были достигнуты договоренности о том, что будет произведен перерасчет. Однако вместо этого в "Казахтелекоме" принялись тянуть резину, пришлось поторопить монополиста очередным письмом. На него был получен ответ, что соответствующий вопрос с перерасчетом вынесен на рассмотрение региональной дирекции телекоммуникаций "Алматытелеком". О принятом решении, дескать, вас известят дополнительно", - информирует издание.

Также газета сообщает, что 24 ноября 2020 года в "Казахтелекоме" отчитались, что перерасчет на сумму 2 297 000 тенге произведен региональной дирекцией. 29 января 2021 года, после завершения "Казахтелекомом" внутренних проверок, национальный оператор связи сообщил, что сумма перерасчета выросла - она составила уже 8 575 921 тенге. Кроме того, руководство ТОО "Alatay Aqparat" заверили, что к виновному работнику и его непосредственному начальнику приняты меры дисциплинарного взыскания.

Больше года те самые 8,5 миллиона тенге перерасчета не выплачивали, заверили в редакции.

Сообщается, что "в феврале прошлого года в АО "Казахтелеком" была направлена досудебная претензия, но представители монополиста принялись уклоняться от переговоров. После повторной досудебной претензии они заявили, что не собираются возвращать деньги, поскольку не согласны со своими же собственными расчетами".

Рассмотрение претензии к "Казахтелекому" в специализированном межрайонном суде Алматы растянулось почти на год. За это время юристы АО "Казахтелеком" сочинили встречный иск на ТОО "Alatay Aqparat" - о взыскании суммы задолженности в 1,6 миллиона тенге. Иск поступил в СМЭС в декабре 2021 года, а уже в феврале этого года был удовлетворен. Одновременно с этим СМЭС отказал нашей компании в удовлетворении иска о возврате 8,5 миллиона тенге в связи с перерасчетом", - проинформировали в редакции.

Сообщается, что "суд отказался считать письма из АО "Казахтелеком", где те сами признают махинации и обещают произвести перерасчет, надлежащим доказательством".

Дескать, "Казахтелеком" свои же письма потом отозвал. Хотя, согласно Гражданскому кодексу, односторонний отказ от своих обязательств, которые дополнительно были подтверждены письмами с обещаниями перерасчета, не допускается" - сообщает издание.

Несмотря на эти доводы, СМЭС Алматы вынес решение в пользу монополиста, "фактически разрешив "Казахтелекому" заниматься предоставлением своим крупным абонентам сомнительных услуг, после чего вымогать оплату", добавили в редакции.