Kazakhstan Urban Conference-2019: власти Алматы заявили о консенсусе с обществом

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы прошла итоговая панельная дискуссия на Kazakhstan Urban Conference-2019, передает Kazakhstan Today.

Ключевой темой дискуссии стала важность взаимодействия городской администрации с экспертным сообществом, их вовлечения в решение конкретных проблем города. Особое внимание было уделено обсуждению проекта Стратегии "Алматы-2050".

Окончательный вариант Стратегии "Алматы-2050" , которая создавалась с участием профессионального экспертного сообщества и с учетом мнения общественности, была представлена во время форума.

Значимость данного события - принятие наиболее важных решений, которые предопределяют дальнейшее развитие города на определенный период. Мы достигли этого, придя к общественному консенсусу", - сказал во время обсуждения заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

В ходе форума эксперты обсудили три критические темы, стоящие перед городом: экология, безопасность и транспорт. Участники форума высказали свое мнение, поделившись опытом в разработке документа, отметили сотрудничество с администрацией города.

В частности, эксперт по народонаселению Аида Альжанова отметила, что в такие мероприятия необходимо вовлекать больше представителей молодежи.

После обмена мнениями, спикеры панельной дискуссии ответили на вопросы участников форума.

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