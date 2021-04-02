"Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на апрель

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на апрель 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно консультативному прогнозу, в апреле 2021 года средняя за месяц температура воздуха ожидается +2+9 градусов на большей части республики, +10+16 в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-западе Карагандинской области.

В течение месяца с выходами циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России на западе и в северной половине республики будет преобладать неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки (преимущественно дождь), на севере и в горных районах юга, юго-востока и востока Казахстана еще вероятны смешанные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), местами по республике вероятны гроза, град.

В начале первой декады на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в юго-восточной части пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные. С середины первой декады неустойчивая погода с осадками, туманами и гололедными явлениями прогнозируется на всей территории республики. В первой декаде ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха: на западе ночью до +2+7, днем до +5+15; на севере, северо-западе, в центре и на востоке во второй половине первой декады ночью от -5-15 до -2+3, днем до +2+10, в центре и на востоке местами до +13; на юге и юго-востоке страны ночью от 0,-8 до +2+10, днем от +5+15 до +10+23.

В конце первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется понижение ночных температур. Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон может повыситься: на севере, центре и востоке страны днем до +15+25; в южных регионах и на западе РК до +20+30.

Однако не исключены возвраты холодов и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0,-9, днем до +3+8, в южных регионах и на западе страны ночью до -5+7, днем до +10+17", - говорится в сообщении синоптиков.

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