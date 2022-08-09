Казгидромет скорректировал прогноз засухи на август

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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 августа днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный,днем на севере, в центре, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

9 августа ночью на западе, юго-западе, юге, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

9 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане днем 9 августа временами ожидается сильный дождь. Гроза. Ночью и утром туман. Днем град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

9 августа в восточной половине Акмолинской области днем временами ожидается сильный дождь. В восточной половине области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, юге области ожидается туман. Днем в восточной половине области ожидается град. Ветер северо-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

9 августа на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

9 августа в Павлодарской области на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 9 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара - 36 градусов.

9 августа днем на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.