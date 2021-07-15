Казпочта будет принимать клиентов через Ashyq

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В отделениях АО "Казпочта" будет применяться пропускная система Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Меры принимаются в связи с усилением карантинных мер из-за COVID-19 и в целях охраны здоровья сотрудников и клиентов", - сообщает пресс-служба АО "Казпочта".

Услугами почтовых отделений и супермаркетов посылок смогут воспользоваться клиенты, имеющие статус нейтральный (синий) и безопасный (зеленый). Нововведение будет действовать в почтовых отделениях по всей стране. Каждому отделению присвоят персональный QR-код для сканирования. В случае отсутствия у клиента соответствующего мобильного приложения для сканирования QR-кода, работники Казпочты помогут ему определить статус по ИИН. Доступ клиентам, имеющим статусы "красный" и "желтый" в почтовые отделения и супермаркеты посылок, временно будет запрещен", - сообщили в пресс-службе.

В Казпочте отметили, что при необходимости клиенты могут заказать услугу курьерской доставки почтовых отправлений из супермаркета посылок "до двери" - GoPostHome. Оплата услуги осуществляется бесконтактно.

По состоянию на 14 июля 2021 года около 50% работников компании получили вакцину.

Компания просит клиентов помнить о мерах санитарной безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками".

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