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Казпочта будет принимать клиентов через Ashyq

14.07.2021 12799
Казпочта будет принимать клиентов через Ashyq
Фото: сайт kapital.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В отделениях АО "Казпочта" будет применяться пропускная система Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Меры принимаются в связи с усилением карантинных мер из-за COVID-19 и в целях охраны здоровья сотрудников и клиентов", - сообщает пресс-служба АО "Казпочта". 
 

Услугами почтовых отделений и супермаркетов посылок смогут воспользоваться клиенты, имеющие статус нейтральный (синий) и безопасный (зеленый). Нововведение будет действовать в почтовых отделениях по всей стране. Каждому отделению присвоят персональный QR-код для сканирования. В случае отсутствия у клиента соответствующего мобильного приложения для сканирования QR-кода, работники Казпочты помогут ему определить статус по ИИН. Доступ клиентам, имеющим статусы "красный" и "желтый" в почтовые отделения и супермаркеты посылок, временно будет запрещен", - сообщили в пресс-службе. 

 
В Казпочте отметили, что при необходимости клиенты могут заказать услугу курьерской доставки почтовых отправлений из супермаркета посылок "до двери" - GoPostHome. Оплата услуги осуществляется бесконтактно. 
 
По состоянию на 14 июля 2021 года около 50% работников компании получили вакцину. 
 

Компания просит клиентов помнить о мерах санитарной безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками".

 

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