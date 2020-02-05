КЧС планирует ввести штрафы для водителей за выезд на закрытые в непогоду трассы

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер сообщил о том, что планируется ввести штрафы для водителей, которые выезжают на закрытые из-за непогоды трассы, передает Kazakhstan Today.

Такой вопрос у нас обсуждается. Вы помните, когда еще Владимир Божко был министром по ЧС, он высказывался о том, чтобы привлекать к ответственности водителей, выезжающих на закрытые дороги. Сейчас этот вопрос тоже обсуждается", - цитирует Беккера Kazpravda.kz .

Глава КЧС отметил, что норму предлагают внести в Кодекс об административной ответственности.

На сегодняшнее утро в 13 регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Исключение составляют Алматы, Шымкент, Павлодарская, Алматинская и Мангистауская области. До 8 часов утра были закрыты 23 участка автомобильных дорог, в том числе 13 - республиканского значения. Сейчас все участки автодорог республиканского значения открыты. Прогнозы Казгидромета на ближайшую неделю неутешительные, идет повышение температуры воздуха. Естественно, это грозит нам метелями и буранами", - сказал председатель КЧС.

Он отметил, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях прошел дождь. Это значит, что на дорогах сейчас гололед. Службы ЧС работают в усиленном режиме.

Режим ЧС с города Нур-Султана не снят. Мы наблюдаем большое количество снега на улицах. Ожидаем в четверг, воскресенье и в понедельник осадки в виде снега. Ситуация может еще усугубиться... В двух районах Восточного Казахстана объявлена ЧС в связи с большим количеством снега. Предполагаем, что ЧС будет объявлена и в Акмолинской области. По сведениям Казгидромета, на 1 февраля количество осадков в виде снега превышает норму на 50% в Акмолинской области, серьезная ситуация и в северных областях", - отметил Беккер.

Он добавил, что режим ЧС продлится до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.

Объявление ЧС позволяет местным исполнительным органам задействовать ресурсы как финансовые, так и технические", - заключил глава КЧС.

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