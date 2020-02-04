Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 4-6 февраля 2020 года, передает Kazakhstan Today.





"С южным циклоном и атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан, в большинстве областей республики вновь ожидаются осадки дождь, мокрый снег, в северных, центральных и восточных областях снег, сильный порывистый ветер с метелью и гололёд. Теплые воздушные массы уже вызвали значительное повышение температуры воздуха на юге и западе, а в предстоящие сутки повышение температуры до оттепели начнётся и на остальной территории Казахстана", - сообщает РГП "Казгидромет".





Дневная температура в северных, центральных и восточных областях предполагается минус 5 - плюс 5 градусов по Цельсию, на юге и западе плюс 3-8 градусов, на крайнем юге до плюс 15 градусов, что выше средних многолетних значений на 5-14 градусов.

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