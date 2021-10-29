КДЛ "Олимп": у каждого четвертого обследованного на туберкулез получен положительный результат

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С января 2021 года это исследование в КДЛ "ОЛИМП" прошли 2068 человек. Из них почти половина - 46%, или 958 человек - дети до 18 лет. В разрезе полов: 1131 человек (55%) из всех обследованных женского пола, 937 человек (45%) - мужского.
Положительный результат квантиферонового теста получен у каждого четвертого обследованного, это 464 случая, или 23% сдавших анализ. Необходимо отметить: как правило, в нашей стране этот тест сдают дети с положительной пробой Манту и взрослые с подозрением на туберкулезную инфекцию по результатам рентгенологического исследования легких. Положительный результат квантиферонового теста означает инфицирование пациента микобактерией туберкулеза и наличие у него активной либо скрытой формы туберкулеза, легочного или внелегочного туберкулеза", - сообщил генеральный директор ТОО "КДЛ ОЛИМП" Ерлан Сулейменов.
Квантифероновый тест специфичен для микобактерий туберкулеза, в связи с чем отсутствуют перекрестная активность с прививкой БЦЖ и соответственно ложноположительные результаты. Специфичность теста составляет 99,7%, пояснили в пресс-службе КДЛ.
Диагностика туберкулезной инфекции является актуальной для Казахстана, так как РК входит в 30 стран мира с самой высокой заболеваемостью туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе 2021 года в стране зарегистрировано 380 случаев заболевания туберкулезом, что на 4,7% больше, чем в августе прошлого года. В январе - августе 2021 года был выявлено 3948 случаев заболевания (рост на 8%).