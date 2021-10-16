В Казахстане за август выявлено 290 новых носителей ВИЧ-инфекции

Фото: bilimdinews.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Ученые Национального центра биотехнологии Министерства образования и науки Республики Казахстан разработали несколько инновационных средств для лечения и заживления различных глубоких ран и ожогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Одна из разработок - биологическое покрытие X-Graft. Оно прошло клинические испытания и вскоре будет зарегистрировано в Республике Казахстан. Результаты исследований показали, что применение этого биологического материала значительно ускоряет заживление ран и язв, сокращая период госпитализации пациентов.
Разработанное учеными центра биологическое покрытие X-Graft изготовлено из коллагеновых и эластиновых волокон с помощью современных тканеинженерных технологий. Перевязочный материал предназначен для лечения обширных, глубоких и длительно незаживающих ран, а также временного закрытия трофических язв. Биологическое покрытие по сравнению с марлевыми повязками более удобно в использовании, не прилипает к поверхности раны. По лечебным свойствам не уступает зарубежным аналогам и обладает высокой прочностью, эластичностью и абсорбцией", - сообщил генеральный директор Национального центра биотехнологии МОН РК Ерлан Раманкулов.
Также ученые разработали клеточный препарат "Фиброспрей" для лечения обширных, глубоких ран и ожогов. Аэрозоль представляет собой суспензию клеток кожи человека (фибробластов) и вдвое ускоряет процесс заживления раны. Кроме того, в клинической практике препарат используется для ускорения приживления кожных трансплантатов.
Еще одна инновация ученых центра используется для восстановления сложных переломов и поврежденных коленных суставов путем применения стволовых клеток. По результатам доклинических испытаний биокомпозитный клеточный гидрогель показал высокую эффективность. Стволовые клетки, которые входят в состав гидрогеля, ускоряют процесс регенерации костной или хрящевой ткани. Благодаря особой технологии препарат восстанавливает поврежденную костную и хрящевую ткань в течение трех-шести месяцев после операции", - рассказали в пресс-службе МОН.
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутат сената парламента Андрей Лукин сегодня в ходе пленарного заседания палаты выступил с депутатским запросом, в котором заявил, что Министерство здравоохранения РК при закупе лекарств неэффективно израсходовало 66 млрд тенге. При этом на складах "СК-Фармация" лежат препараты с истекшим сроком годности на 159 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам депутата, Минздрав планировал расходы на лекарственные средства и медицинские изделия на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам.
В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано почти 66 млрд тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по 6 нозологиям в размере 26 млрд тенге. На складах хранения ТОО "СК-Фармация" содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 млн тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности. По имеющейся информации, министерством на основании расчетов Национального центра, а также вопреки статье 76 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" завышались предельные цены на препараты. В результате, лекарства были закуплены на 1,5 млрд тенге дороже их стоимости", - заявил Лукин.
По его словам, эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор.
Например, уполномоченным органом при проверке в ТОО "СК-Фармация" законности процедур госзакупок вакцин на 9 млрд тенге установлены признаки запрещенного статьей 169 Предпринимательского кодекса РК картеля. Между участвовавшими в аукционе поставщиками ТОО "Казбелмедфарм" и "Медикс" с нарушениями приобретено 16 препаратов стоимостью 14,4 млрд тенге, не имеющих доказанную клиническую эффективность", - проинформировал Лукин.
В своем депутатском запросе сенатор попросил Минздрав РК информировать о возможности разработки совместно с Агентством по защите развития конкуренции изменений и дополнений в правила, направленные на исключение рисков заключения антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг.
Кроме того, сенатор призвал Минздрав актуализировать и обеспечить достоверность сведений о пациентах в информационных системах для их надлежащего учета. Также, по его мнению, необходимо внести в правила ввоза лекарственных средств и медицинских изделий дополнения, предусмотрев необходимость обоснования ввоза конкретного препарата для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ – Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в Международной научно-практической конференции "Ментальное здоровье и COVID-19", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Минздрав Казахстана совместно с ВОЗ запускают пилотный проект по профилактике эмоционального выгорания медработников. Пока пилот будет работать в двух городах - Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба Минздрава.
Пандемия коронавируса скоро отметит свою вторую годовщину, за этот период она полностью изменила уклад жизни людей во всем мире. Многие столкнулись с последствиями психосоциального характера: тревога, депрессия, панические атаки, эмоциональное истощение, проявления посттравматического синдрома, которые выбивают из обычного ритма жизни. Это подтверждается и исследованиями ученых, в том числе казахстанских, принимавших участие в больших коллабарационных исследованиях, объединивших исследователей более чем из ста стран мира. Сложившаяся ситуация стала тяжелым испытанием для многих жителей планеты", - сказала Гиният.
Она отметила, что по данным ученых, длительные астении и когнитивные нарушения наблюдаются в более 50% случаев после перенесенного заболевания в средней и тяжелой формах. У более чем 1,5% переболевших в средней и тяжелой степени была диагностирована деменция, отмечались нарушения сознания и психозы.
Первый удар приняли на себя медицинские работники. Огромные физические и эмоциональные нагрузки не могли не сказаться на их психическом здоровье. Эмоциональное выгорание стало очень распространенным явлением среди медицинских работников. По данным зарубежных исследователей, проявления эмоционального истощения были выявлены почти у 67% респондентов", - заявила вице-министр.