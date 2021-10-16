В Казахстане за август выявлено 290 новых носителей ВИЧ-инфекции

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НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за август 2021 года выявлено 290 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 48,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - августе 2021 года зарегистрировано 2383 носителя ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше показателя 2020 года.

Кроме того, по данным статведомства, в августе 2021 года зарегистрировано 380 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 4,7% больше, чем в августе прошлого года. В январе - августе 2021 года был выявлено 3948 случаев заболевания (рост на 8%).



