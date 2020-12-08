КНБ изъял со склада в Алматы крупный арсенал оружия

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, передает Kazakhstan Today.

21 ноября комитетом национальной безопасности совместно с ДКНБ по городу Алматы, комитетом административной полиции МВД РК и ДП Алматы из незаконного оборота изъят крупный арсенал оружия, хранившийся на складе АО "СОП "Кузет", - сообщили в пресс-службе КНБ.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий КНБ РК получены сведения, что на складах АО "СОП "Кузет" в нарушение требований законодательства в сфере контроля за оборотом гражданского и служебного оружия незаконно хранится крупный арсенал вооружения. Установлено, что периметр здания не огорожен, помещения для хранения оружия не предназначены для целевого использования, охрана обеспечивается силами всего двух сотрудников. Учитывая вероятность хищения арсенала оружия в случае попадания информации о его ненадлежащем хранении представителям террористических, экстремистских организаций и криминалитета, а также недопущения угроз в электоральный период, приняты упреждающие меры. В результате обнаружены и изъяты 254 единицы незарегистрированного огнестрельного и 38 единиц травматического оружия, а также 4600 различных боеприпасов. Данный факт зарегистрирован ЕРДР. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - прокомментировали в ведомстве.





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