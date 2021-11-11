Когда будут озвучены итоги республиканской переписи населения, рассказали в Бюро нацстатистики

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - О завершении национальной переписи населения доложил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Нурболата Айдапкелова, бюро приступило к обработке полученных данных и планирует представить предварительные цифры в декабре текущего года. Согласно плану мероприятий, краткие итоги переписи запланированы на середину 2022 года, в первом квартале 2023 года планируется опубликование полных итогов переписи.

Переписью охвачены все категории жителей страны. Онлайн-опрос прошли 42,5%, сплошным обходом охвачено 57,5% человек", - проинформировал глава Бюро нацстатистики.

Он отметил также, что казахстанцы приняли активное участие в прохождении переписи в онлайн-формате. Показатель прохождения переписи в онлайн-формате близок к среднеевропейскому, отметили в пресс-службе правительства РК.

По информации спикера, к процессу переписи населения привлечено около 25 тыс. человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата бюро.

Он напомнил, что по многочисленным пожеланиям жителей страны функционирование онлайн-опроса населения было продлено до завершения переписи.

Всего по республике работали более 3 500 специальных пунктов для прохождения переписи населения. Круглосуточно работал специальный call-центр 1446. От жителей страны поступило более 500 тыс. обращений. Респондентам разослано более 25 млн SMS-сообщений.



