Система Orphus

Когда будут озвучены итоги республиканской переписи населения, рассказали в Бюро нацстатистики

10.11.2021, 12:04 59671
Когда будут озвучены итоги республиканской переписи населения, рассказали в Бюро нацстатистики
Фото: Egov
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - О завершении национальной переписи населения доложил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Нурболата Айдапкелова, бюро приступило к обработке полученных данных и планирует представить предварительные цифры в декабре текущего года. Согласно плану мероприятий, краткие итоги переписи запланированы на середину 2022 года, в первом квартале 2023 года планируется опубликование полных итогов переписи.
 

Переписью охвачены все категории жителей страны. Онлайн-опрос прошли 42,5%, сплошным обходом охвачено 57,5% человек", - проинформировал глава Бюро нацстатистики. 

 
Он отметил также, что казахстанцы приняли активное участие в прохождении переписи в онлайн-формате. Показатель прохождения переписи в онлайн-формате близок к среднеевропейскому, отметили в пресс-службе правительства РК.
 
По информации спикера, к процессу переписи населения привлечено около 25 тыс. человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата бюро. 
 
Он напомнил, что по многочисленным пожеланиям жителей страны функционирование онлайн-опроса населения было продлено до завершения переписи. 
 
Всего по республике работали более 3 500 специальных пунктов для прохождения переписи населения. Круглосуточно работал специальный call-центр 1446. От жителей страны поступило более 500 тыс. обращений. Респондентам разослано более 25 млн SMS-сообщений. 

Ранее в Бюро нацстатистики ответили на вопрос, будут ли штрафовать за отказ пройти перепись населения.
 

Комментарии

новости по теме

Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 39070
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов