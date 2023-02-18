17.02.2023, 10:42 51121
Когда в Алматы начнут штрафовать водителей мопедов и электросамокатов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос использования электросамокатов и мопедов.
Житель района пожаловался градоначальнику на аварийные ситуации, создаваемые водителями мопедов.
Доставщики еды, они не имеют ни прав, ни опознавательных знаков. Им по 16-18 лет", - высказался алматинец.
На это Досаев ответил, что возможность штрафовать водителей у полиции появится тогда, когда электросамокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами.
Тогда у полиции появится возможность требовать права, регулировать правила езды и так далее. Сейчас дорожная полиция их даже оштрафовать не может. Надеюсь, весной этого года будет рассмотрен этот законопроект", - добавил аким.
Напомним, в прошлом году в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.
За первое полугодие прошлого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован. При этом 21 ДТП произошло с участием детей на самокатах и скутерах. 23 ребенка получили травмы.
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17.02.2023, 17:17 36601
Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Фото: Федерация тенниса Казахстана
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова. Об этом сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Сейчас на базе организации находятся 3500 собак и 150 кошек. "СтопОтлов" постоянно нуждается в финансовой помощи, чтобы прокормить спасенных животных.
Чемпионка Уимблдона-2022 не осталась равнодушной. Какую именно сумму пожертвовала Рыбакина, не уточняется. Но волонтеры первым делом закупили десять тонн макарон.
Сообщается, что Рыбакина однажды во время визита в Астану призналась, что очень любит животных. Она привлекает внимание к проблемам домашних животных, посещая приюты и проводя с ними фотосессии.
Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться с вами такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно. Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас (вчера мы первым делом закупили 10 тонн макарон)! Не передать словами нашу радость по этому поводу! Леночка, мы все хотим выразить огромную благодарность вам и вашим родителям за такую талантливую, трудолюбивую, отзывчивую и прекрасно воспитанную дочь... Благодарим вас от всей души большой и дружной нашей семьей, а также мы ждем с нетерпением вашего возвращения в Казахстан и хотим пригласить вас на нашу базу!" - написали волонтеры.
17.02.2023, 13:21 45696
Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов, заявил сегодня на заседании верхней палаты спикер сената Маулен Ашимбаев.
Доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, к сожалению, наблюдается увеличение этой категории граждан. Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях", - уточнил Ашимбаев.
При этом, по его словам, около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, заняты низкопроизводительным трудом.
Проблему, по мнению спикера, поможет решить развитие микро- и малого предпринимательства. Сейчас малый бизнес концентрируется в крупных городах, а в сельской местности жители сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса.
В этой связи нужны эффективные инструменты и методы изменения данной ситуации", - подчеркнул Ашимбаев.
Он отметил, что в Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельских жителей.
Первые результаты обнадеживающие. Сегодня рассматривается вопрос о масштабировании этого подхода на республиканском уровне. На эти цели в 2023 году предусмотрено более 52 миллиардов тенге для всех регионов страны, что позволит выдать 11 тысяч микрокредитов. Сенаторы будут проводить мониторинг эффективности этой программы.", - заявил Ашимбаев.
Он также выразил надежду на то, что сенаторы выработают конкретные механизмы по решению обозначенных проблем.
В минувшем году Бюро национальной статистики сообщало, что уровень бедности в Казахстане во II квартале 2022 года составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года.
17.02.2023, 12:16 48221
Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов
Создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должно стать приоритетной задачей для центральной и местных властей на ближайшее время
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Серик Шайдаров в ходе парламентских слушаний выразил обеспокоенность угрозами национальной безопасности, вызванными слабым заселением приграничных районов страны.
Нужно понимать, что изношенность инфраструктуры наряду с нехваткой рабочих мест в регионах приводят к усилению миграционных процессов. Так, в период с 2010 по 2020 годы рост населения за счет миграционного притока был отмечен в Актюбинской области, городах Астане, Алматы и Шымкенте, где уже сегодня проживает 36% населения страны", - привел данные сенатор.
В то же время системный отток населения происходит в Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Все это, убежден депутат, в конечном итоге приводит не только к существенным социальным и экономическим диспропорциям между регионами, но и к возникновению угроз национальной безопасности ввиду слабой заселенности населенных пунктов, особенно в приграничных областях.
Поэтому создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должно стать приоритетной задачей для центральной и местных властей на ближайшее время. При этом данная работа должна проводиться в первую очередь с привязкой к системе региональных стандартов и (быть) нацеленной на обеспечение минимального обязательного уровня доступности объектов и услуг социальной и инженерно-технической инфраструктур для городского и сельского населения", - считает он.
Он подчеркнул, что действующая с 2019 года система региональных стандартов требует пересмотра, так как утвержденный перечень объектов и услуг для сельских населенных пунктов не предусматривает такие значимые локации, как ветеринарный пункт, скотомогильники и полигоны ТБО (25% районных центров не имеют полигонов ТБО).
Напомним, по данным акимата южной столицы, трое из пяти новых жителей Алматы являются приезжими.
16.02.2023, 19:37 78311
Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане
Водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника - Астанинского водохранилища
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Нурлан Бекенов выразил обеспокоенность тем, что водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника - Астанинского водохранилища, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Водохранилище было построено в 1969 году и рассчитано на 500 тысяч человек, хотя население столицы уже давно превысило этот показатель.
Предложение сенатора - освоение Нуринского месторождения подземных вод и реконструкция его инфраструктуры, которая в результате длительной эксплуатации находится в аварийном состоянии.
Вместе тем депутат напомнил, что согласно поручению главы государства правительству было поручено изучить и внести предложение по строительству Бузулукского водохранилища.
Напомним, на совещании по вопросам развития столицы президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритетной задачей развития Астаны является комплексное развитие инженерной инфраструктуры.
16.02.2023, 15:50 87566
Несколько руководителей Погранслужбы лишились должностей после суицида солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: gov.kz
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд руководителей Пограничной службы отстранили от должностей после самоубийства солдата-срочника в Жамбылской области, рассказал сегодня в кулуарах сената зампредседателя Комитета национальной безопасности, директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов.
По его словам, от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
Они ждут окончания следствия. Потом будут дальнейшие действия в отношении этих должностных лиц", - цитирует Алдажуманова Zakon.kz.
По его словам, следствие проводит главный следственный департамент МВД.
Мы к нему отношения не имеем, мы даже не допущены к этим материалам следствия. Комментировать я не могу. До нас доведут, когда следствие закончится. И, естественно, после будут приняты меры", - прокомментировал глава Погранслужбы.
Он добавил, что до окончания служебного расследования факты следствия не подлежат оглашению. А также заявил, что в целом проблема неуставных отношений в казахстанской армии не актуальна, сообщает КазТаг.
Факты бывают, но факты единичные. Сказать, что повально, такого нет. В прошлом году было три факта. В этом году пока фактов не было. Изнасилований тоже не было. Даю 100% гарантии", - заявил зампредседателя КНБ.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
16.02.2023, 14:00 90596
Комплексные меры защиты только на бумаге - депутат о безопасности в учебных заведениях РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип, озвучивая депзапрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, заявил, что сейчас безопасность в учебных заведениях Казахстана ведется формально.
Каждый день мы слышим негативные новости. В Петропавловске ученик девятого класса пришел в школу с топором и ранил троих детей (...) В образовательном учреждении не было специализированной службы охраны", - заявил депутат.
По его словам, сейчас безопасность в учебных заведениях ведется формально, на "примитивном" уровне.
Комплексные меры защиты только на бумаге или в виде различных планов, отчетов, справок. Если смотреть правде в глаза, мы не можем полностью оценить риски (…) Родители борются за выживание, а дети предоставлены сами себе. Национальному воспитанию необходимо придавать значение с государственной точки зрения, в обществе, где каждый по своему усмотрению живет, ценности остаются вне поле зрения", - сообщил Нурторе Жусип.
В результате, отметил он, меры по предотвращению подобных инцидентов остаются без внимания.
Есть две актуальные проблемы: первая - система прогнозирования и ранней профилактики и вторая - противостоять и предотвратить. Первое направление - дело психиатров, психологов, социологов, педагогов. Соответствующей научной базы по этому направлению у нас нет", - проинформировал сенатор.
Он также отметил, что не учитываются моменты составления психологического портрета учащегося, определения социального положения семьи, предварительная изоляция детей, склонных к депрессии или агрессии.
В России есть такой опыт. Психологический портрет, данный детям в школе, считается важным документом при поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве", - заявил депутат.
По второму направлению, отметил сенатор, следует вывести на повестку дня создание многоступенчатой комплексной системы безопасности.
Так, в Южной Корее ответственность за безопасность учащихся несут не только учителя, но и родители. В каждой школе есть родительский патруль. Каждый день около 10 родителей посещают школу. На дежурство заступают профессиональные охранники. В Китае в школу можно попасть только со специальным удостоверением с фотографией как ученика, так и родителя. В любом учебном заведении установлена кабинка охранника. Если у посетителей нет удостоверения, то можно войти только в сопровождении учителя", - проинформировал Нурторе Жусип.
Он подчеркнул, что в законе "Об образовании РК" нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и учителей.
Уважаемый Алихан Асханович (Смаилов. - Прим. ред.), просим вас принять срочные меры по созданию эффективной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, защищающие от угроз криминального и террористического характера для защиты учащихся, учителей, вспомогательного персонала в учебный заведениях", - добавил депутат.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения трем ученикам.
Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте. В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
Позже стало известно, что напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца.
16.02.2023, 10:32 99401
Обязательную установку кнопки SOS в автомобилях отложили до 1 февраля 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании, прошедшем 15 февраля 2023 года в режиме онлайн, продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, сообщает пресс-служба правительства РК.
Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский), ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного союза.
Ранее до 1 февраля 2024 года от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.
При этом на граждан, кто приобретал транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось, для них был предусмотрен переходный период до 1 февраля 2023 года. Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год.
Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года, рассказали в правительстве.
Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. По поручению Совета ЕЭК от 25 января 2023 года в первом полугодии необходимо разработать новую архитектуру систем электронных паспортов и алгоритм информационного взаимодействия между системами государств - членов ЕАЭС, а срок переходного периода, установленный в 2022 году, истекает 1 апреля 2023 года. Таким образом, чтобы принятые ранее решения не влияли на свободу обращения самоходной и другой техники на территории ЕАЭС, Совет ЕЭК принял решение о переносе срока окончания переходного периода по оформлению электронных паспортов до 30 июня 2023 года.
Также на Совете ЕЭК внесли ряд уточнений в перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе. Для снижения рисков проникновения и распространения на территории Союза капрового жука установлены специальные карантинные фитосанитарные требования по его отсутствию. Внесены изменения в перечень изъятий Республики Казахстан в отношении контейнеров и частей газовых турбин мощностью более 5000 кВТ, но не более 50 000 кВт в технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
15.02.2023, 18:20 104621
В Костанайской области тела инфицированных животных вынуждены закапывать в обычные ямы
Фото: gov.kz/Комитет ветконтроля
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Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области официально действуют 37 скотомогильников, но 34 из них, по словам специалистов, примитивные, то есть обычные ямы, в которые закапываются тела инфицированных животных.
Ям Беккера, то есть специальных сооружений для этих же целей, только 3. Они расположены в Костанае, Рудном и Лисаковске. Этого катастрофически мало, как, к примеру, передвижных и стационарных инсинераторов для утилизации трупов павших животных. Их всего 26", - информирует alau.kz.
Решать проблему со скотомогильниками, подчеркивают специалисты, нужно как можно быстрее. Ведь выброшенное где попало тело больного животного может привести к новым вспышкам заболеваний, к примеру через бродячих собак.
Учитывая изношенность инсинераторов, а также отсутствие скотомогильников в сельских округах, прошу вас поручить акимам районов и городов строительство скотомогильников за счет местного бюджета и средств сельхозформирований по примеру Жангельдинского района для обеспечения биологической безопасности. Акиматом Жангельдинского района были построены в 2021-2022 годах 5 примитивных скотомогильников", - заявил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.
Сообщается, что эти скотомогильники обошлись Жангельдинскому району в зависимости от размера от 1 млн до 3 млн тенге за каждый.
Ветеринары согласны и на такие, лишь бы они были. Ведь только на изготовление проектно-сметной документации трех скотомогильников необходимо почти 7 млн тенге", - информирует издание.
Отмечается, что строительство одного скотомогильника обойдется в 17,5 млн тенге. Управление ветеринарии просит помощи из бюджета области.
Глава области в целом средства поручил выделить, но напомнил чиновникам о незавершенной до сих пор работе по инвентаризации уже имеющихся в регионе захоронений животных.
В 2012 году у нас было 253 по области, сейчас только 37. Хотя у нас населенных пунктов 529. Причины этого то, что скотомогильники не прошли инвентаризацию. Нам нужно это сделать в срочном порядке и документы получить. Только тогда мы сможем выделять средства на юридически правильно оформленный объект", - сообщил аким области Кумар Аксакалов.
Ранее сообщалось, что десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау.
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